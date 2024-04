La Promessa Anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024: Cruz ristabilisce l'ordine alla tenuta. Addio Elisa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 15 al 19 aprile 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 15 al 19 aprile 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 15 aprile 2024

Curro ha messo in chiaro le cose con Jana e le ha rivelato di essere sì felice di essere suo fratello ma di non voler in nessun modo che la cosa si sappia, per evitare che la notizia rovini la sua relazione con Martina. Intanto Cruz, infastidita dalle dichiarazioni di Mercedes su Jana, comincia a pensare di dover allontanare la cameriera da Jimena e consiglia alla nuora di farsi visitare dal dottor Ayala. La marchesa cerca di far leva sul ruolo che la moglie di Manuel ha all’interno della famiglia ma lei gli ricorda che il suo titolo nobiliare è ben più alto di quello dei Lujàn. Candela rivela a Carlos di aver scoperto che è lui a scrivere le lettere che Simona spaccia per quelle dei suoi figli. La cuoca non vuole offendere la sua amica e quindi propone al maestro di dargli una mano per scriverle. Jimena sconvolge Jana spingendola a sposarsi con un uomo benestante intanto la ragazza, insieme alle sue colleghe, consegna il corredo a Pia. Petra torna a essere fastidiosa e riprende Candela e Lope per la cottura del filetto per Cruz. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 15 aprile 2024.

Puntata di Martedì 16 aprile 2024

Cruz e la sua famiglia brindano alla chiusura delle questioni del testamento del Barone. Elisa deve andarsene, cacciata dalla tenuta ma soprattutto molto infastidita per il tradimento di Lorenzo e per l’atteggiamento sprezzante della marchesa. La baronessa si avvia verso l’uscita ma non prima di baciare davanti a tutti Don Alonso sulle labbra e di promettere di vendicarsi. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 16 aprile 2024.

Puntata di Mercoledì 17 aprile 2024

Tra Salvador e Maria le cose si complicano. Un tocco innocente della Fernandez fa scattare l’ex soldato, che ha una reazione talmente tanto forte da spaventare la fidanzata. Catalina capisce che Don Lorenzo ha giocato sporco e ha inserito una clausola, nei documenti de La Promessa, che gli permette di tenere una parte della tenuta. La ragazza si sente molto in colpa per aver permesso che tutto ciò accadesse e per essersi fatta abbindolare ma Romulo e Simona la rincuorano dicendole che troverà presto un modo per rimediare. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 17 aprile 2024

Puntata di Giovedì 18 aprile 2024

Don Gregorio cambia idea e propone a Pia di lasciare la tenuta e di cambiare vita. Cruz non sopporta che Jana si prenda cura di Jimena e crede che la cameriera stia approfittando di tutto questo per un proprio tornaconto. Jana, furiosa di essere sempre nel mirino della marchesa, chiede a Manuel di intervenire e di dire alla madre che lei sta facendo tutto questo solo per fare un favore a lui. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 18 aprile 2024

Puntata di Venerdì 19 aprile 2024

La storia d’amore tra Martina e Curro va a gonfie vele. Il giovane organizza un picnic a sorpresa per la marchesina e Lope e Jana si offrono di aiutarlo. I due innamorati passano dei momenti molto romantici insieme. Tra Salvador e Maria invece la situazione diventa sempre più ingestibile. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 19 aprile 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.