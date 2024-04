La Promessa Anticipazioni 19 aprile 2024: Tra Salvador e Maria c'è aria di crisi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tra Salvador e Maria le cose si metteranno sempre più male mentre tra Curro e Martina sarà passione.

Per Salvador e Maria le cose si metteranno sempre più male. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 19 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5, la Fernandez si renderà sempre più conto che i consigli di Lope e delle sue amiche erano più che mai fondati. La cameriera e il suo futuro marito saranno sempre più lontani e in crisi e tra loro parrà che la situazione non possa sistemarsi presto. Molto diversa invece la situazione tra Martina e Curro. La loro storia d’amore andrà a gonfie vele tanto da spingere il giovane conte a organizzare un picnic a sorpresa per la sua innamorata. Lope e Jana si offriranno di dargli una mano a preparare tutto.

Anticipazioni La Promessa: Maria e Salvador sempre più lontani

Maria si sta accorgendo sempre di più che Salvador è ancora molto tormentato dal passato. Il giovane scatta per un niente e ha ancora degli atteggiamenti aggressivi, che rischiano di mettere lui e la sua relazione con la Fernandez, in grande crisi. Maria rifletterà sui consigli che Lope e le sue amiche le hanno sempre dato e inizierà a pensare che abbiano sempre avuto ragione e che le nozze dovrebbero essere rimandate a quando l’ex soldato starà meglio e sarà tornato in forze.

La Promessa Anticipazioni: Curro e Martina sempre più innamorati

Tra Curro e Martina è amore. I due ragazzi si sono finalmente dichiarati e la partenza di Beatriz ha dato a entrambi il modo di godersi il loro rapporto senza ostacoli. Curro vuole però stare attento e tenere ancora per sé quello che sta succedendo. Il giovane desidera soprattutto che non venga alla luce la sua parentela con Jana, che gli ha confessato di essere sua sorella. Il conte teme che se qualcuno venisse a scoprire che lui è il fratello di un umile cameriera, su di lui scoppi uno scandalo, che finirebbe per colpire pure la povera Martina.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro organizza un picnic per Martina

Jana ha promesso a Curro di mantenere il loro segreto e di non dire nulla a nessuno su di loro. La ragazza sarà contenta di poter stare accanto a suo fratello e gli offrirà il suo aiuto quando lui vorrà organizzare un picnic romantico per Martina. La cameriera e Lope si adopereranno per rendere la loro giornata magica e così accadrà davvero. Ma nuvole scure e piene di pioggia stanno per arrivare e tormentare i due fratellini, appena riuniti. Scopriremo presto cosa succederà di tanto forte da scuotere tutta La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 19 aprile 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.