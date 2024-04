Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 aprile 2024 - Steffy e Finn partiranno alla riscossa per stanare Sheila. La Forrester, dopo aver avuto in incontro/scontro inaspettato con la Carter, correrà a informare il marito di quanto accaduto. Finn si rivolgerà nuovamente a Deacon per sapere se lui sappia qualcosa in merito alla presenza della donna a Il Giardino ma lo Sharpe negherà con ogni forza di essere a conoscenza di qualcosa. Ovviamente mentirà e sfrutterà un momento di distrazione dei due ragazzi – che chiameranno la polizia – per informare la sua amica che la figlia di Ridge l’ha riconosciuta e che ora i guai sono diventati molto seri. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 17 aprile 2024 - Zeynep perde di nuovo la pazienza con Salih. La giovane non riesce ad accettare il pensiero che il fidanzato abbia preso una decisione tanto importante senza prima consultarla, ossia quella di chiedere la sua mano. Salih, mortificato, le chiede di essere più clemente, dato che ha appena perso la sua amata barca. Intanto, Zeynep deve continuare a fare i conti anche con Ozan, il quale non sembra minimamente intenzionato a smettere di starle con il fiato sul collo. A nulla sono valse le raccomandazioni di Nihan, e a nulla valgono le accorate richieste della ragazza di essere lasciata in pace... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 aprile 2024 - Catalina si sentirà profondamente in colpa. La Lujàn capirà che Don Lorenzo l’ha presa in giro. La ragazza avrà la certezza di essere caduta nella rete degli inganni del Capitano e che, per colpa della sua ingenuità, ha permesso al De La Mata di inserire una clausola nei contratti di affitto, che gli dà diritto di tenere una parte della tenuta. Don Romulo e Simona, con cui la marchesina si sfogherà, cercheranno di tirarle su il morale e di farle capire che gli errori, per quanto gravi sembrino, possono sempre essere rimediati. Intanto tra Salvador e Maria le cose si complicheranno ulteriormente. L’ex soldato avrà una reazione molto nervosa al tocco, innocente, della sua fidanzata, lasciando lei molto preoccupata e spaventata.Qui la trama completa de La Promessa.

