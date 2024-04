Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 aprile 2024: Finn e Steffy pronti a stanare Sheila. Deacon corre ai ripari

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn e Steffy sono scatenati. Non lasceranno Sheila a piede libero. Deacon avrà la certezza che non ci sia più scampo per la sua amica ma...

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Steffy e Finn partiranno alla riscossa per stanare Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester, dopo aver avuto in incontro/scontro inaspettato con la Carter, correrà a informare il marito di quanto accaduto. Finn si rivolgerà nuovamente a Deacon per sapere se lui sappia qualcosa in merito alla presenza della donna a Il Giardino ma lo Sharpe negherà con ogni forza di essere a conoscenza di qualcosa. Ovviamente mentirà e sfrutterà un momento di distrazione dei due ragazzi – che chiameranno la polizia – per informare la sua amica che la figlia di Ridge l’ha riconosciuta e che ora i guai sono diventati molto seri.

Anticipazioni Beautiful: Un incontro inaspettato cambia tutto

Deacon è nel panico e ora le cose per lui e Sheila sono destinate a diventare ancora più complicate. Steffy ha avuto in incontro ravvicinato con la Carter e non ha avuto alcun dubbio che si trattasse di lei. Non le è infatti sfuggito il particolare di nove dita del piede invece che dieci. La ragazza raggiungerà immediatamente il marito, che la attende nella saletta esterna de Il Giardino, per informarlo di quanto accaduto. Steffy gelerà sia Finn che Deacon, che comprenderà che qualunque tipo di depistaggio non sarà sufficiente per fermare i due giovani, determinati a stanare la loro nemica.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è nei guai

Deacon riuscirà a mantenere la calma e mentirà quando Finn gli domanderà ancora una volta se lui abbia qualche informazione sulla rossa. Ma il barista sarà terrorizzato dall’idea che Sheila venga trovata e sebbene ora la donna non si nasconda più a casa sua, lo Sharpe avrà comunque il terrore che qualcuno scopra che lui l’ha aiutata. In realtà il padre di Hope si preoccuperà anche di Sheila stessa e farà in modo di avvertirla il prima possibile, affinché lasci la città, prima che la polizia si metta sulle sue tracce. Finn e Steffy saranno infatti molto veloci nel chiamare Baker e nel chiedergli di raggiungerli al ristorante, dove potranno essere visionate le registrazioni delle videocamere di sorveglianza.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Tutti alla ricerca di Sheila

Steffy e Finn hanno informato tutta la famiglia del fatto che Sheila sia ancora viva e i Forrester ma anche Liam e Hope sono terrorizzati dall’idea di rivedere la Carter. Sono infatti tutti sicuri che la donna tornerà a far loro del male. Steffy e Finn saranno però più che mai decisi a stanarla e a non permetterle di seminare di nuovo il terrore. E ora che hanno la certezza che sia ancora tra loro, velocizzeranno le loro ricerche.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.