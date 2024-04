Endless Love Anticipazioni 17 aprile 2024: Emir costringe Banu ad abortire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 17 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Kemal riflette sulle parole di Nihan, Emir prova a costringere Banu ad abortire. Zeynep, invece, affronta Salih a brutto muso...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 aprile 2024, alle 14:10, Salih invita Kemal a provare a dimenticare Nihan, che secondo lui non è sincera. L'ingegnere, invece, le crede quando gli dice che è stata costretta a sposare Emir. Intanto, quest'ultimo minaccia Banu: se non abortirà, saranno guai. Zeynep, invece, si scontra con Salih, che ha deciso di chiedere la sua mano senza prima consultarla. Inoltre, la ragazza deve continuare ad avere a che fare con Ozan, il quale le sta sempre con il fiato sul collo...

Endless Love Anticipazioni: Kemal si fida di Nihan, ma...

Salih, oltre ad avere il pensiero della sua barca, che è stata data alle fiamme, è anche in pensiero per Kemal. Il giovane, infatti, sta cercando di spronare il migliore amico a voltare pagina, dato che Nihan, a distanza di cinque anni da quando lo ha lasciato, continua a farlo soffrire. D'altro canto, Salih è certo che la ragazza non sia sincera; Kemal, invece, sostiene di credere alle sue parole: deve essere vero che fu costretta a convolare a nozze con Emir...

Endless Love Anticipazioni: Emir minaccia Banu!

L'imprenditore ha da poco appreso una verità che lo ha lasciato a dir poco sgomento. Banu, con un ghigno di soddisfazione stampato sulle labbra, ha organizzato una cena per comunicargli di essere in dolce attesa, e che ovviamente la creatura che porta in grembo è sua. Emir, che non ha la minima intenzione di diventare il padre del figlio della sua amante, è pronto all'attacco. L'uomo prende Banu di petto e la minaccia: se non interromperà subito la gravidanza, per lei saranno guai seri. Che cosa farà a questo punto Banu, la quale vorrebbe invece tenere il bebè?

Zeynep affronta Salih, nelle Anticipazioni di Endless Love del 17 aprile 2024

Zeynep perde di nuovo la pazienza con Salih. La giovane non riesce ad accettare il pensiero che il fidanzato abbia preso una decisione tanto importante senza prima consultarla, ossia quella di chiedere la sua mano. Salih, mortificato, le chiede di essere più clemente, dato che ha appena perso la sua amata barca. Intanto, Zeynep deve continuare a fare i conti anche con Ozan, il quale non sembra minimamente intenzionato a smettere di starle con il fiato sul collo. A nulla sono valse le raccomandazioni di Nihan, e a nulla valgono le accorate richieste della ragazza di essere lasciata in pace...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.