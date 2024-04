La Promessa Anticipazioni 17 aprile 2024: Catalina in crisi. Ha combinato un vero pasticcio!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina si sentirà in colpa per aver permesso a Don Lorenzo di ingannarla.

Nella puntata de La Promessa in onda il 17 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Catalina si sentirà profondamente in colpa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Lujàn capirà che Don Lorenzo l’ha presa in giro. La ragazza avrà la certezza di essere caduta nella rete degli inganni del Capitano e che, per colpa della sua ingenuità, ha permesso al De La Mata di inserire una clausola nei contratti di affitto, che gli dà diritto di tenere una parte della tenuta. Don Romulo e Simona, con cui la marchesina si sfogherà, cercheranno di tirarle su il morale e di farle capire che gli errori, per quanto gravi sembrino, possono sempre essere rimediati. Intanto tra Salvador e Maria le cose si complicheranno ulteriormente. L’ex soldato avrà una reazione molto nervosa al tocco, innocente, della sua fidanzata, lasciando lei molto preoccupata e spaventata.

Anticipazioni La Promessa: Catalina si sente in colpa per i suoi errori

Cruz sta correndo ai ripari e tra le cose che la marchesa deve sistemare, ci sono anche gli errori di Catalina. La marchesa è andata su tutte le furie quando ha scoperto che suo marito e Manuel hanno permesso che la sua figliastra prendesse in mano le questioni economiche della tenuta. Una simile intromissione, che lei ha sempre voluto evitare, è imperdonabile, soprattutto perché la ragazza si è lasciata abbindolare dal De La Mata. Catalina si sentirà profondamente in colpa per aver permesso al Capitano di giocarle dei brutti scherzi e di averla imbrogliata, facendo inserire una preziosa – per lui – clausola ai contratti di affitto.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo e Simona confortano Catalina

Catalina ha scoperto che Don Lorenzo è riuscito a far inserire una clausola nei contratti di affitto – di cui lei si stava occupando – che gli permette di tenere per sé una parte della tenuta. La ragazza si sentirà profondamente in colpa per aver permesso una cosa simile e per aver messo in pericolo la sua casa. Cruz sarà ovviamente furiosa con lei mentre Don Romulo e Simona la conforteranno, confermandole di volerle stare vicino ma soprattutto assicurandole che nessun errore è insanabile e che troverà una soluzione a tutto molto presto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Salvador spaventa Maria

Maria comincerà a pensare che Salvador non solo non sia pronto per il matrimonio ma che forse dovrebbe farsi aiutare a superare i suoi traumi. L’ex soldato avrà una reazione molto violenta a un tocco innocente e inaspettato della Fernandez e la lascerà senza parole. In verità la ragazza si spaventerà proprio e inizierà a pensare che i consigli delle sue amiche e di Lope non siano poi stati sbagliati. Sarà arrivato il momento in cui pure lei pensi che le nozze debbano essere rimandate?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 19 aprile 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.