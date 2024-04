Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 aprile 2024 - Deacon sarà in preda al panico. Ma cosa succederà di tanto grave per ridurlo in questo stato? Finn e Steffy, certi che Sheila abbia simulato la sua morte e che si stia nascondendo da qualche parte, busseranno alla porta dell’appartamento dello Sharpe e gli faranno preziose domande, per scoprire se l’uomo sia o meno a conoscenza delle mosse della Carter. Per il padre di Hope sarà un vero e proprio shock. Capirà infatti che il piano della sua amica è stato scoperto e che per lei – e pure per lui – non ci sia più tempo da perdere. Dovranno presto trovare una soluzione a tutti i loro problemi e ovviamente la rossa non potrà più vivere con lui. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 16 aprile 2024 - Emir è venuto a sapere che il cognato ha dato fuoco alla barca di Salih, e di primo acchito lo rimprovera; in seguito, invece, si congratula: anche se ha compiuto una scelleratezza, ha dimostrato di avere il coraggio di fare qualsiasi cosa pur di raggiungere un obiettivo, dunque è comunque meritevole della sua stima. La pittrice, intanto, li vede confabulare, e comincia a preoccuparsi, temendo che il marito stia manipolando Ozan. Allora Nihan va a parlare con il gemello, che fa di tutto per nascondere una brutta bruciatura sulla mano. Quando, in un secondo momento, l'artista s'imbatte nel migliore amico di Kemal e viene messa al corrente dell'incendio, trae le sue conclusioni: deve essere Ozan l'autore del rogo! Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 aprile 2024 - Cruz ce l’ha fatta, ha vinto. La marchesa riuscirà nel suo intento. Dopo averla minacciata di rivelare a tutti il suo grande segreto e metterla così in difficoltà con la Guardia Civile, Cruz caccerà Elisa, eliminando – forse per sempre – ogni problema. La Baronessa sarà costretta a girare i tacchi, furiosa per essere stata tradita da Lorenzo, che ha rivelato tutto, e umiliata dall’atteggiamento sprezzante della sua nemica. Prima però di lasciare la tenuta, giurerà di vendicarsi e darà un bacio sulle labbra a Don Alonso, facendo irritare tutti. Qui la trama completa de La Promessa.

