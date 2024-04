Endless Love Anticipazioni 16 aprile 2024: Nihan scopre che Ozan ha fatto una cosa orribile...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 aprile 2024, alle 14:10, Emir scopre che Ozan ha dato fuoco alla barca di Salih. Dopo averlo rimproverato, l'imprenditore si congratula con il cognato, che, in fin dei conti, ha agito in quel modo per raggiungere il suo obiettivo, e quindi è comunque meritevole della sua stima. Intanto, Nihan li vede confabulare, ed inizia a pensare che Emir stia manipolando Ozan; allora prende di petto quest'ultimo, che prova a nasconderle un'ustione sulla mano. Dopodiché, la giovane s'imbatte in Salih, che le racconta dell'incendio. Nihan capisce che Ozan è l'autore del rogo...

Endless Love Anticipazioni: Ozan ossessionato da Zeynep...

Ozan si è innamorato di Zeynep sin dal primo momento in cui l'ha vista. Così, il giovane ha rimediato il suo numero di telefono ed ha iniziato a flirtarci via sms; dopodiché, le ha chiesto un appuntamento, che ha ottenuto. Tuttavia, la loro uscita si è conclusa nel peggiore dei modi: dato che Ozan stava guidando senza patente e senza documenti del veicolo, la polizia li ha fermati e portati in centrale. Capito che il ragazzo non è altro che una fonte di guai, la sorella di Tarik e Kemal ha deciso di tenerlo a debita distanza...

Endless Love Anticipazioni: Ozan dà fuoco alla barca di Salih!

Quando ha scoperto che si era sentita e vista con Ozan, Salih ha chiuso la sua relazione amorosa con Zeynep; poi, però, quest'ultima si è scusata, e lui, amandola, l'ha perdonata e riaccolta tra le braccia. Il fratello di Nihan, d'altro canto, non l'ha presa molto bene, dato che non ha mai rinunciato a Zeynep. Così, preda della gelosia, Ozan compie l'ennesima follia: dà fuoco alla barca del suo rivale in amore!

Emir è venuto a sapere che il cognato ha dato fuoco alla barca di Salih, e di primo acchito lo rimprovera; in seguito, invece, si congratula: anche se ha compiuto una scelleratezza, ha dimostrato di avere il coraggio di fare qualsiasi cosa pur di raggiungere un obiettivo, dunque è comunque meritevole della sua stima. La pittrice, intanto, li vede confabulare, e comincia a preoccuparsi, temendo che il marito stia manipolando Ozan. Allora Nihan va a parlare con il gemello, che fa di tutto per nascondere una brutta bruciatura sulla mano. Quando, in un secondo momento, l'artista s'imbatte nel migliore amico di Kemal e viene messa al corrente dell'incendio, trae le sue conclusioni: deve essere Ozan l'autore del rogo!

