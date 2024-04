La Promessa Anticipazioni 16 aprile 2024: Vittoria! Cruz caccia Elisa dalla tenuta

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 16 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz potrà brindare alla vittoria. Elisa lascerà la tenuta... per sempre!

Cruz ce l’ha fatta, ha vinto. Nella puntata de La Promessa in onda il 16 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5, la marchesa riuscirà nel suo intento. Dopo averla minacciata di rivelare a tutti il suo grande segreto e metterla così in difficoltà con la Guardia Civile, Cruz caccerà Elisa, eliminando – forse per sempre – ogni problema. La Baronessa sarà costretta a girare i tacchi, furiosa per essere stata tradita da Lorenzo, che ha rivelato tutto, e umiliata dall’atteggiamento sprezzante della sua nemica. Prima però di lasciare la tenuta, giurerà di vendicarsi e darà un bacio sulle labbra a Don Alonso, facendo irritare tutti.

Anticipazioni La Promessa: Cruz ristabilisce l’ordine alla tenuta

Cruz deve correre ai ripari. Durante la sua assenza le cose sono diventate complicate alla tenuta e sembra che tutto sia sfuggito di mano a Don Alonso. La marchesa non può certo permettere più che Catalina si occupi degli affari economici della famiglia ma neanche che una cameriera – che potrebbe avere altri fini – si prenda cura di Jimena, che porta in grembo l’erede del casato. Insomma per Cruz è il momento di intervenire e di riprendere in mano le redini della situazione, costi quel che costi. E giorno dopo giorno, la nobildonna risolverà tutte le complicazioni. Ma prima di tutto dovrà occuparsi di far fare le valigie a Elisa.

La Promessa Anticipazioni: Cruz caccia Elisa

Cruz è tornata a casa con un asso nella manica. La marchesa ha scoperto che Elisa è coinvolta nell’omicidio di suo marito. A riferirglielo è stato Lorenzo, che non si è lasciato scappare l’occasione di liberarsi della Grazalema, che ultimamente gli stava dando piuttosto noia. Cruz ha rivelato alla sua nemica di essere al corrente del suo segreto e l’ha caldamente invitata a fare le valigie e lasciare La Promessa, il prima possibile. Se non lo farà, la denuncerà alla Guardia Civile e sarà un bel problema per tutti. La Baronessa dovrà quindi obbedire e andarsene.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Elisa giura vendetta

Elisa sarà costretta a lasciare la tenuta e non potrà fare nulla. Cruz e i suoi brinderanno alla risoluzione di tutti i loro problemi ma la baronessa non se ne andrà prima di prendersi una piccola rivincita. La donna, avviatasi verso l’uscita, stamperà davanti a tutti un bacio sulla bocca a Don Alonso e ormai quasi fuori dalle proprietà dei Lujàn, prometterà di trovare il modo di vendicarsi. Sentiranno ancora parlare di lei e sarà la fine. Cruz non si lascerà intimidire e giurerà di non permettere mai più a nessuno di metterla in difficoltà.

