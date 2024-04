Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 aprile 2024: Deacon nel panico. Ora è davvero nei guai

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy e Finn raggiungeranno Deacon per sapere se abbia qualche notizia su Sheila. Per lo Sharpe sarà uno shock.

Nella puntata di Beautiful che vedremo il 16 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Deacon sarà in preda al panico. Ma cosa succederà di tanto grave per ridurlo in questo stato? Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Finn e Steffy, certi che Sheila abbia simulato la sua morte e che si stia nascondendo da qualche parte, busseranno alla porta dell’appartamento dello Sharpe e gli faranno preziose domande, per scoprire se l’uomo sia o meno a conoscenza delle mosse della Carter. Per il padre di Hope sarà un vero e proprio shock. Capirà infatti che il piano della sua amica è stato scoperto e che per lei – e pure per lui – non ci sia più tempo da perdere. Dovranno presto trovare una soluzione a tutti i loro problemi e ovviamente la rossa non potrà più vivere con lui.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn sono certi che Sheila abbia finto la sua morte

Le prove non mentono e l’incubo non ha fine. Finn ha la certezza che Sheila sia viva e che il dito che ha trovato la polizia, non sia di certo stato tagliato da fauci affilate. Il dottore e Steffy sono arrivati alla conclusione che la rossa deve aver finto la sua morte, usando uno stratagemma che avrebbe funzionato se Baker non avesse portato i reperti dal dottor Finnegan e lui non li avesse osservati attentamente. Marito e moglie, ora più che mai convinti che la Carter sia a piede libero e che sia pronta a tornare all’attacco, decideranno di trovare maggiori informazioni e penseranno che chi può fornirgliele sia Deacon, con cui la criminale sembrava aver instaurato un profondo rapporto.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn bussano alla porta di Deacon

Steffy e Finn vorranno vederci chiaro in questa strana e inquietante faccenda. I due penseranno di chiedere informazioni a Deacon, il solo ad aver avuto un rapporto stretto con la Carter. Secondo loro lo Sharpe potrebbe essere l’unica persona ad aver sentito la rossa e magari ad aver avuto sue notizie. Prima di seminare il panico nella loro famiglia, rivelando a tutti l’amara e macabra verità appena emersa, busseranno alla porta del barista, che li accoglierà in casa con una grande tensione in corpo. Per il padre di Hope, vedere i due ragazzi davanti a lui, non significherà nulla di buono.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon scopre che Steffy e Finn hanno scoperto tutto

Finn e Steffy andranno diritti al punto. Riveleranno allo Sharpe di essere certi che Sheila abbia simulato la sua morte e che sia ancora libera. I due ragazzi domanderanno allo Sharpe se è a conoscenza di qualche dettaglio che potrebbe essere utile e se sia per caso al corrente di qualche spostamento della malefica rossa, che non ha voluto dire per non finire nei guai. Il padre di Hope si fingerà sorpreso della novità appena raccontata e sarà pronto a rispondere di non aver alcuna notizia sulla criminale. Deacon ovviamente mentirà e spererà che la visita finisca presto, affinché possa avvertire la sua amica e possa convincerla a lasciare il suo appartamento, per impedire che entrambi finiscano nei guai. Purtroppo per loro, Steffy e Finn incontreranno presto la Carter. La Forrester avrà uno scontro con lei a Il Giardino. Le rovescerà il drink addosso, senza volerlo, e si renderà conto che la persona contro cui è andata a sbattere, è proprio la donna che sta cercando.

