Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2024

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 dicembre 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 dicembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 14 dicembre 2024 - Hope ribadirà alla madre di non essere stata, in nessuno modo, forzata da Thomas o ancora peggio manipolata. È stata sua la scelta di andare a letto con lui e di chiudere quindi il suo rapporto con Liam. La ragazza spiegherà alla madre di aver fatto questo passo, sicuramente molto forte, perché desiderosa di avere accanto un uomo che ami solo lei e di non vivere una vita alla rincorsa di una persona e di un amore, come purtroppo ha visto fare a Brooke. Quest’ultima rimarrà di sasso nel sentirsi dire una cosa simile ma soprattutto di vedere che la sua bambina pensa davvero che il Forrester sia la persona giusta per lei e non sapendo che dire, lascerà l’appartamento giurando di non dire nulla a nessuno su quanto appena scoperto. Intanto Liam ribadirà a Wyatt di essere deciso a non perdonare Hope e gli rivelerà di aver baciato Steffy, in un impeto di tristezza e di nostalgia dei tempi passati con lei. Suo fratello, ovviamente, sgranerà gli occhi dalla sorpresa. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 dicembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 14 dicembre 2024 - Kemal si riavvicina a Zeynep, la quale non è convinta di voler tornare sui suoi passi. Intanto, Leyla ed Ayhan sono pronti a convolare a nozze, anche se la donna ha qualche problema ad accettare alcune azioni del futuro sposo. Il commissario Mercan, invece, è pronta a riaprire il caso del rapimento di Asu, perché anche il protagonista ha dei dubbi in merito al sangue ritrovato a casa sua. In un secondo momento, Galip si offre come vittima sacrificale, visto che Emir si trova sempre più con le spalle al muro. Infatti, quest'ultimo dovrà accusare il padre di ogni crimine per uscirne pulito. Tuttavia, prima Emir dovrà portare a termine un compito molto difficile. L'imprenditore dovrà rintracciare - prima del Soydere - Halil Sevketli, il capo della logistica dell'azienda di famiglia, colui il quale trent'anni fa si occupò dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Nel frattempo, Mercan chiede aiuto all'ingegnere per tendere una trappola ad Asu, scatenando la gelosia di Nihan... Qui la trama completa delle puntate di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 dicembre 2024 - il cerchio si stringerà intorno alla vita di Pelayo. Mr. Cavendish rivelerà a Don Lorenzo di pensare che il conte non sia adatto a continuare i loro affari. Gli confesserà anche di volersi liberare di lui ma il Capitano lo pregherà di non metterlo in mezzo a queste faccende e di lasciarlo all’oscuro dei suoi piani. Intanto Manuel continuerà a ribadire a Jimena di non volere un matrimonio di facciata ma accetterà, per il bene del marchesato, di accompagnarla ad alcuni eventi sociali. Intanto Catalina chiederà ai domestici di lavorare qualche ora in più, convinta di aumentare i guadagni del suo business mentre Ayala proseguirà con il corteggiare Margarita, desideroso di mettere le mani sulle sue quote della tenuta. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

