Beautiful, Anticipazioni Puntate del 14 dicembre 2024: Hope gela Brooke. Vuole Thomas, lui è il solo che la ama davvero!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 13 dicembre 2024. Negli episodi della Soap di Canale5, Hope rivela a Brooke di non voler fare come lei, ovvero non desidera rincorrere un uomo diviso tra due donne. Per questo Thomas è la persona che fa per lei. Lui le è devoto!

Hope difenderà a spada tratta le sue decisioni e Brooke non potrà fare altro che prenderne nota. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 14 dicembre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, la piccola Logan ribadirà alla madre di non essere stata, in nessuno modo, forzata da Thomas o ancora peggio manipolata. È stata sua la scelta di andare a letto con lui e di chiudere quindi il suo rapporto con Liam. La ragazza spiegherà alla madre di aver fatto questo passo, sicuramente molto forte, perché desiderosa di avere accanto un uomo che ami solo lei e di non vivere una vita alla rincorsa di una persona e di un amore, come purtroppo ha visto fare a Brooke. Quest’ultima rimarrà di sasso nel sentirsi dire una cosa simile ma soprattutto di vedere che la sua bambina pensa davvero che il Forrester sia la persona giusta per lei e non sapendo che dire, lascerà l’appartamento giurando di non dire nulla a nessuno su quanto appena scoperto. Intanto Liam ribadirà a Wyatt di essere deciso a non perdonare Hope e gli rivelerà di aver baciato Steffy, in un impeto di tristezza e di nostalgia dei tempi passati con lei. Suo fratello, ovviamente, sgranerà gli occhi dalla sorpresa.

Beautiful Anticipazioni 14 dicembre 2024: Hope crede che Thomas sia l’uomo adatto a lei

Thomas si è difeso dalle insinuazioni di Brooke e ha ribadito a gran voce di non aver in nessuno modo plagiato o manipolato Hope. Il ragazzo ha confermato di provare per lei dei forti sentimenti e di aver sempre desiderato che tra loro sbocciasse l’amore e ovviamente di essere felice per quello che è successo. La piccola Logan sarà molto contenta di sentirlo parlare in questo modo e coglierà l’occasione di mostrare a sua madre quanto il giovane sia legato a lei e come pensi solo e soltanto a lei.

Hope confermerà a sua madre di aver sempre desiderato un amore così da Liam ma di non averlo mai avuto. Questo dettaglio ha rovinato il loro matrimonio, unito al fatto che lo Spencer non è riuscito a perdonare l’unico errore commesso dalla sua consorte. E questo è qualcosa che lei, sinceramente, non può dimenticare.

Beautiful Anticipazioni: Hope rivela a Brooke di non voler fare la sua fine

Hope sottolineerà quando Thomas le sia devoto e quanto amore le abbia sempre dimostrato. Non come Liam che è sempre stato diviso tra il suo amore per lei e per Steffy. Le due famiglie dello Spencer hanno sempre reso impossibile una vita di coppia serena tra lei e suo marito e questo, unito al fatto che lui non l’abbia perdonata e anzi abbia chiesto subito il divorzio, quando è stata lei a commettere un errore, le ha fatto decidere di voltare pagina. La ragazza gelerà la madre dicendole però di non voler fare la sua fine e di non voler vivere una vita sempre alla rincorsa di un uomo diviso tra due donne. Thomas non è così e le può dare la serenità che cerca. Per questo vuole lui accanto a sé.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam rivela a Wyatt di aver baciato Steffy

Brooke non potrà fare altro che prendere atto delle decisioni della figlia e spererà che la ragazza cambi idea molto presto. Per il momento però le cose sono così e lei non otterrà nulla insistendo con la sua bambina. Lascerà quindi l’appartamento di Thomas con un nulla di fatto tra le mani e con un po’ di amarezza. Intanto Wyatt continuerà a sperare che Liam cambi idea ma suo fratello gli ribadirà di aver fatto le sue scelte e di non riuscire proprio a togliersi dalla testa la visione di Hope che bacia Thomas. Gli rivelerà anche di sentirsi uno stupido per non aver colto i suggerimenti di Steffy e di aver sentito una strana sensazione nei confronti della Forrester, un desiderio di riavvicinarsi a lei, che l’ha spinto a baciarla, per ben due volte. Il più giovane dei fratelli Spencer sgranerà gli occhi dalla sorpresa e capirà che la situazione è diventata molto più complicata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 dicembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.