Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 dicembre 2024, alle 14:40, Kemal si riavvicina a Zeynep, la quale non è convinta di voler tornare sui suoi passi. Intanto, Leyla ed Ayhan sono pronti a convolare a nozze, anche se la donna ha qualche problema ad accettare alcune azioni del futuro sposo. Il commissario Mercan, invece, è pronta a riaprire il caso del rapimento di Asu, perché anche il protagonista ha dei dubbi in merito al sangue ritrovato a casa sua. In un secondo momento, Galip si offre come vittima sacrificale, visto che Emir si trova sempre più con le spalle al muro. Infatti, quest'ultimo dovrà accusare il padre di ogni crimine per uscirne pulito. Tuttavia, prima Emir dovrà portare a termine un compito molto difficile. L'imprenditore dovrà rintracciare - prima del Soydere - Halil Sevketli, il capo della logistica dell'azienda di famiglia, colui il quale trent'anni fa si occupò dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Nel frattempo, Mercan chiede aiuto all'ingegnere per tendere una trappola ad Asu, scatenando la gelosia di Nihan...

Endless Love Anticipazioni 14 dicembre 2024: Galip si sacrifica per Emir, Video

Scopriamo le anticipazioni complete della puntata di Endless Love in onda su Canale5 il 14 dicembre 2024 ma prima guardiamo qui sotto il video riassunto dell'episodio della Soap.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 14 dicembre 2024

Endless Love Anticipazioni: Leyla ha dei dubbi su Ayhan...

Kemal, intenzionato a restare al fianco di Zeynep, decide di provare a riavvicinarsi alla sorella, che, d'altra parte, pare convinta a non tornare sui suoi passi. Intanto, dato che finalmente Leyla sta bene ed il peggio sembra essere passato, lei ed Ayhan si preparano a convolare a nozze. Peccato che Leyla non sia del tutto sicura, poiché ha qualche problema ad accettare alcune azioni del futuro marito. Alla fine questo matrimonio verrà celebrato oppure salterà come quello di Zeynep ed Hakan?

Endless Love Anticipazioni: Galip si sacrifica per Emir!

Il commissario Mercan è pronta a riaprire le indagini sul presunto rapimento di Asu. C'è qualcosa che non le quadra, e neanche Kemal sembra avere le idee del tutto chiare in merito a ciò che è accaduto alla moglie. Infatti, il ragazzo ha dei forti dubbi sul sangue che ha ritrovato in casa sua il giorno della scomparsa di Asu. Intanto, Galip si offre come vittima sacrificale. L'uomo propone ad Emir, sempre più con le spalle al muro, di accusarlo di ogni crimine, affinché lui possa uscirne pulito. Tuttavia, prima Emir dovrà portare a termine un compito a dir poco difficile...

Kemal e Mercan scatenano la gelosia di Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 14 dicembre 2024

Emir si trova davanti ad un'ardua impresa. Lo spregevole imprenditore deve riuscire a rintracciare prima di Kemal tale Halil Sevketli, ossia il capo della logistica della Kozcuoglu Holding. Halil altri non è che colui il quale, trent'anni fa, si occupò dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Emir sarà in grado di portare a termine la complessa missione, oppure il suo acerrimo nemico lo batterà sul tempo? Nel frattempo, il commissario Mercan sta chiedendo al Soydere di darle una mano. Il commissario ha bisogno dell'aiuto dell'ingegnere per mettere in atto un piano finemente architettato per tendere una trappola ad Asu. Ovviamente, Kemal non si tira indietro... ed ovviamente scatenerà la gelosia di Nihan!

