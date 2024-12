La Promessa Anticipazioni 14 dicembre 2024: Pelayo è spacciato. Mr. Cavendish vuole ucciderlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 14 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Mr. Cavendish rivelerà a Don Lorenzo di voler uccidere Pelayo.

Un nuovo appuntamento con La Promessa ci aspetta il 14 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4. Nella puntata della Soap vedremo che il cerchio si stringerà intorno alla vita di Pelayo. Mr. Cavendish rivelerà a Don Lorenzo di pensare che il conte non sia adatto a continuare i loro affari. Gli confesserà anche di volersi liberare di lui ma il Capitano lo pregherà di non metterlo in mezzo a queste faccende e di lasciarlo all’oscuro dei suoi piani. Intanto Manuel continuerà a ribadire a Jimena di non volere un matrimonio di facciata ma accetterà, per il bene del marchesato, di accompagnarla ad alcuni eventi sociali. Intanto Catalina chiederà ai domestici di lavorare qualche ora in più, convinta di aumentare i guadagni del suo business mentre Ayala proseguirà con il corteggiare Margarita, desideroso di mettere le mani sulle sue quote della tenuta.

La Promessa Anticipazioni 14 dicembre 2024: Pelayo nel mirino di Mr. Cavendish

Don Lorenzo ha trovato in Mr. Cavendish un nuovo alleato. All’inglese il Capitano piace molto e sa che con lui i suoi affari andrebbero a gonfie vele. C’è però un problema, ovvero la presenza di Pelayo. L’imprenditore rivelerà al conte di non considerare il giovane adatto a continuare i suoi affari ma non vorrà solo allontanarlo, vorrà proprio liberarsi di lui. Cavendish farà capire al De La Mata di voler uccidere Pelayo e il patrigno di Curro gli chiederà di non immischiarlo in queste faccende e di lasciarlo all’oscuro dei suoi piani. Intanto Catalina, ignara di tutto, chiederà ai domestici di impegnarsi ancora di più con il loro lavoro, sicura che il business delle marmellate e salse avrà più guadagni.

La Promessa Anticipazioni: Manuel e Jimena sempre più distanti

Jimena ha proposto a Manuel un accordo ovvero un matrimonio di facciata. Il marchese non ha accettato nessun tipo di patto con sua moglie, deciso a chiudere con lei definitivamente. Nonostante i due siano sempre più distanti, il marchese accetterà di accompagnarla ad alcuni eventi sociali e la cosa potrebbe metterlo in difficoltà con Jana. Manuel spererà che la sua consorte prima o poi si rassegni e lasci la tenuta il prima possibile e lui possa essere libero. Ma succederà davvero?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Ayala continua a corteggiare Margarita

Ayala ha le idee chiare. Il conte ha deciso di continuare a corteggiare Margarita e di farlo per ottenere da lei il 25% delle quote della tenuta, che ha scoperto in suo possesso. Questo suo comportamento non piace però a Petra. La cameriera, benché al corrente delle vere ragioni che spingono il suo amato a stare così vicino alla vedova di Don Fernando, non riesce e non riuscirà a mantenere la calma. Ma neanche Martina sarà felice di questa novità. La giovane strabuzzerà gli occhi quando il nobile regalerà alla madre un vestito. La cosa non la farà per nulla contenta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 15 dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.