Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 giugno 2024 - Thomas tornerà alla carica ma stavolta non per la Hope for the Future. Il Forrester riprenderà in mano un altro argomento spinoso, quello riguardante Douglas. Il ragazzo si presenterà da Liam e Hope con dei documenti e dirà loro di aver pensato di lasciare a suo figlio il compito di scegliere con chi andare ad abitare. Il piccolo Forrester potrà decidere se vivere con suo padre o con sua madre e lo dirà davanti a un giudice. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 giugno giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 13 giugno 2024 - per l'ennesima volta, Nihan e l'ex fidanzato sono sicuri di essersi incontrati di nascosto, ma non è così. Infatti, appostato con la sua macchina fotografica c'è Gokhan, il quale sta immortalando questo loro appuntamento segreto. In un secondo momento, Gokhan si vede con Asu per mostrarle gli scatti compromettenti che ha appena realizzato. La giovane gli ordina fermamente di pubblicare quelle foto, perché vuole che Emir le veda. C'è qualcuno, tuttavia, che non è d'accordo con il suo piano diabolico, ossia Tufan...Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 10 al 16 giugno 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 giugno 2024 - Jana deciderà di spiegare a Ramona perché non ha ancora lasciato la tenuta e perché non intende farlo. Negli episodi della Soap vedremo la cameriera presentarsi dall’amica della mamma con Curro. La ragazza le rivelerà che il giovane accanto a lei è in realtà Marcos, il suo fratellino e che lui ora fa parte della famiglia dei Lujàn. Per questo motivo lei non potrà andarsene, almeno fino a quando tutta la verità su Dolores non verrà a galla. Jimena chiederà a Manuel di mostrarle più affetto. Nella mente della marchesina si farà sempre più chiara l’idea di dover fingere l’aborto e dovrà pure accelerare i tempi dopo che Cruz insisterà ancora perché lei si faccia visitare, accuratamente, da Abel. Del figlio di Pia non ci saranno ancora notizie mentre Feliciano stupirà Fernando con le sue attente cure, che gli frutteranno la probabile promozione a suo valletto personale. La cosa farà molto felice sia Petra che Teresa mentre farà storcere il naso a Mauro. Don Alonso confiderà a Catalina di essersi sentito malissimo nel vedere suo fratello rischiare la morte. La ragazza spingerà il padre a migliorare il rapporto con lo zio e a fare pace. Successivamente la ragazza subirà il duro rimprovero di Lorenzo, che l’accuserà di aver affittato le terre a un prezzo troppo basso per i suoi standard. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 14 giugno 2024.