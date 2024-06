Endless Love Anticipazioni 13 giugno 2024: Il diabolico piano di Asu!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 13 giugno 2024 su Canale 5: Asu obbliga il giornalista a pubblicare una foto compromettente che ha per protagonisti Kemal e Nihan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 13 giugno 2024, alle 14:10, Nihan è tornata ufficialmente a casa del marito. Intanto, grazie all'aiuto di Leyla, fa recapitare una lettera a Kemal. Dopodiché, i due si vedono di nascosto nella casa vuota dei genitori di Yasemin, che sono all'estero. La Sezin chiede al Soydere di passare la notte insieme; Gokhan immortala il loro incontro segreto, e poi Asu gli ordina di pubblicare le fotografie in modo tale che lei possa mostrarle ad Emir. Tufan, però, non è d'accordo con il suo piano...

Endless Love Anticipazioni: Nihan chiede aiuto a Leyla...

Nihan sa perfettamente di dover fare molta attenzione. L'ultima volta che lei e Kemal si sono incontrati di nascosto per parlare lontani da occhi ed orecchie indiscrete, un giornalista ha tentato di fotografarli, con il chiaro intento di rendere pubblica la loro relazione. Dato che la Sezin ha comunque necessità di mettersi in contatto con l'amato, decide di rivolgersi all'unica persona che può aiutarla, ossia Leyla. La nipote, che intanto è tornata ufficialmente a casa di Emir, chiede alla zia di consegnare al Soydere una lettera da parte sua...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan colti in flagrante!

Ora, Nihan e l'amato si vedono nuovamente in gran segreto. Il luogo dell'incontro stavolta è una casa rimasta vuota, quella dei genitori di Yasemin, i quali momentaneamente sono all'estero. In questa occasione, la pittrice si ritrova a fare un'accorata richiesta a Kemal. La Sezin non desidera altro che trascorrere lì con lui una notte. Purtroppo, però, neanche stavolta sono al sicuro dall'obiettivo di una fotocamera...

Il piano di Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 13 giugno 2024

Per l'ennesima volta, Nihan e l'ex fidanzato sono sicuri di essersi incontrati di nascosto, ma non è così. Infatti, appostato con la sua macchina fotografica c'è Gokhan, il quale sta immortalando questo loro appuntamento segreto. In un secondo momento, Gokhan si vede con Asu per mostrarle gli scatti compromettenti che ha appena realizzato. La giovane gli ordina fermamente di pubblicare quelle foto, perché vuole che Emir le veda. C'è qualcuno, tuttavia, che non è d'accordo con il suo piano diabolico, ossia Tufan...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 10 al 16 giugno 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.