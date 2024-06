Beautiful Anticipazioni Puntate dal 9 al 15 giugno 2024: Taylor vuole farla finita, prende un flacone di Pillole ma...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 9 al 15 giugno 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 9 al 15 giugno 2024, alle ore 13.50 dal lunedì al sabato e alle ore 14.00 la domenica su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Puntata in onda Domenica 9 giugno 2024

Steffy è molto preoccupata perché Taylor ha intenzione di costituirsi, raccontando di aver sparto a Bill anni prima, dopo la conversazione con Sheila, e si confida con Brooke. Entrambe, infatti, vogliono impedire a Taylor di andare dalle autorità. Nel frattempo, Thomas è deciso a riprendere il ruolo di capo stilista per la linea “Hope for the Future” e cerca di convincere Hope a restituirgli il ruolo, scontrandosi contro il suo netto rifiuto.

Taylor è sempre più confusa e Steffy, preoccupata, chiede a Brooke di farle visita per cercare di calmarla e farla ragionare sul da farsi. Nel frattempo, la Hayes è giunta ad un’amara conclusione e scrive un biglietto nel quale confida che l’unico modo per salvaguardare le persone che ama è farla finita. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Beautiful del 9 giugno 2024.

Puntata in onda Lunedì 10 giugno 2024

Mentre Steffy cerca di calmare i nervi parlando con Finn, confidandogli di aver chiesto a Brooke di far visita a Taylor nella speranza che lei riesca a convincerla a non costituirsi, la Hayes prende una manciata di pillole, dopo aver scritto un sentito biglietto di addio: vuole farla finita davvero? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 10 giugno 2024.

Puntata in onda Martedì 11 giugno 2024

Brooke arriva a casa di Taylor e la trova profondamente addormentata con un flacone di pillole vicino a lei in soggiorno. La Logan è terrorizzata all’idea di ciò che può aver fatto la sua amica e si preoccupa molto ma proprio in quel momento la Hayes si risveglia e chiarisce il malinteso, ricevendo da Brooke l’invito a trasferirsi a casa sua per un periodo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell’11 giugno 2024.

Puntata in onda Mercoledì 12 giugno 2024

Brooke chiede a Taylor di trasferirsi da lei per un periodo e la Hayes, sebbene felice di questa premura, le chiede del tempo per riflettere sulla sua decisione. Nel frattempo, Sheila è sorpresa dall’inaspettata visita di Deacon che si presenta alla porta della villa di Bill. Steffy, invece, parla con Finn della preoccupazione per il fratello, consapevole che il rapporto con Douglas è ormai compromesso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 12 giugno 2024.

Puntata in onda Giovedì 13 giugno 2024

Thomas vorrebbe avere con sé Douglas e propone a Hope e Liam di far scegliere a lui davanti ad un giudice se vivere con il padre o con loro. Hope chiede subito a Douglas cosa ne pensa e lui risponde di voler continuare a vivere con lei. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 13 giugno 2024.

Puntata in onda Venerdì 14 giugno 2024

Si arriva davanti al giudice e Thomas vuole che Steffy testimoni a suo favore per ottenere la custodia di Douglas. Proprio lui deve esprimere pubblicamente la sua preferenza e scegliere il suo futuro tutore legale e con chi vivere. Entrambi pronti a lottare, Hope e Thomas cercando di convincerlo a sceglierli, mettendolo in crisi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 14 giugno 2024.

Puntate in onda Sabato 15 giugno 2024

Hope e Thomas vorrebbero che Douglas scegliesse di vivere con loro ma lui, davanti al giudice, fa una scelta inaspettata che non tutti condividono.

Douglas, infatti, sceglie davanti al giudice di vivere con la sua zia Steffy, lasciando sorpresi Liam e Thomas e totalmente preda del panico Hope. Nel frattempo, Sheila sente la mancanza di Deacon e gli fa una sorpresa.

Anche Steffy è spiazzata dalla decisione di Douglas e, sentendo le suppliche di Hope, ha un’idea geniale per evitare che si trasferisca da lei. All’oscuro di quanto sta accadendo davanti al giudice, Finn e Li si trovano a discutere sulla scelta migliore per salvaguardare il benessere del piccolo Douglas. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Beautiful del 15 giugno 2024.