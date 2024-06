La Promessa Anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2024: Il figlio di Pia è stato rapito!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 10 al 14 giugno 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 10 al 14 giugno 2024.

Puntata di Lunedì 10 giugno 2024

Pia ha partorito ma purtroppo il travaglio è stato lungo e doloroso. La governante ha perso conoscenza e tocca a Jana occuparsi del piccolo per le prime ore. La cameriera esce dalla stanza e raggiunge i suoi colleghi con il neonato tra le braccia, speranzosa che la sua amica si riprenda presto e che Abel, al suo fianco, trovi il modo di rimetterla in sesto. Manuel e Jimena raggiungono le stanze della servitù per avere notizie. Quando la marchesina si ritrova in braccio il piccolo, non sa che fare. Spaventata lo restituisce immediatamente a Jana e fugge via. Suo marito la raggiunge e tenta di rincuorarla dicendole di essere sicuro che sarà un’ottima madre. Intanto Cruz chiede a Curro di tenere d’occhio Martina affinché la ragazza non faccia qualche azione scellerata. Il giovane accetta, consapevole di avere già un piano in mente per lui e la sua amata. Abel si scusa con Jana per non aver apprezzato a dovere le sue doti mediche mentre Cruz rimprovera il medico e lo accusa di occuparsi maggiormente di Pia e non di Jimena, per la quale è stato chiamato. Le condizioni di salute di Ramona migliorano e la donna se la prende con la giovane figlia della sua amica per essere tornata a Lujan. Poi, in preda alla rabbia, la caccia di casa dicendole che presto sarà in grado di rimettersi in piedi e di andarsene. Teresa se la prende con Mauro che non riesce a farsi andare a genio Feliciano. Il valletto, colpito dalle parole della giovane, decide di dare una chance al nuovo arrivato e di insegnargli il mestiere, senza più tormentarlo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 10 giugno 2024

Puntata di Martedì 11 giugno 2024

Fernando ha un attacco di cuore ma Margarita riesce a salvargli la vita somministrandogli immediatamente la sua pillola. Don Alonso è nel panico e mostra di essere molto affezionato a suo fratello, che ha rischiato di perdere. Cruz se la prende di nuovo con Abel e lo accusa di occuparsi di tutto tranne che di Jimena. Don Carlos torna a La Promessa e cerca di scusarsi con Candela ma è la domestica a chiedergli perdono. Con l’occasione, la cuoca gli rivela persino i suoi sentimenti. Ramona pone a Jana un ultimatum: o lei lascerà le terre dei Lujàn con lei o non accetterà più le sue visite. Jimena comincia a pensare a un modo per sfuggire alle sue bugie e immagina di fingere un aborto e di inscenare una vera e propria tragedia. Le condizioni di salute di Pia sono ancora instabili e la domestica è visibilmente provata. Tutti alla tenuta si stanno dando da fare per aiutarla e per occuparsi del suo bambino, soprattutto Candela. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa dell'11 giugno 2024.

Puntata di Mercoledì 12 giugno 2024

Candela si sta occupando del bambino di Pia. La donna si addormenta con lui in braccio ma al suo risveglio, il piccolo non c’è più. La cuoca è spaventata a morte e non sa che fine abbia fatto il piccolo. Tutti i domestici si mobilitano per cercarlo, spaventati che possa essere stato rapito. Don Romulo consiglia a tutti di non far trapelare la notizia al di fuori delle loro stanze; i marchesi non devono saperlo. Ramona migliora a vista d’occhio e Jana comincia a farle le domande su sua madre, che da tempo vorrebbe farle. La donna però non ha alcuna intenzione di darle risposte. Abel rivela a Jana che Cruz lo ha accusato di non aver soccorso Fernando mentre Don Alonso, ancora molto spaventato, decide di andare a trovare il fratello, a riposo dopo il brutto malore. Alla tenuta arriva una lettera recante il sigillo reale, che annuncia l’arrivo di Antonio de Carvajal y Cifuentes a La Promessa. L’attesa del giovane duca è di due giorni e Cruz deve cominciare i preparativi. La marchesa mette subito al corrente Margarita che ad accogliere il nobile e ad avere un posto in primo piano, saranno lei e suo marito e che Martina dovrà essere seguita da Curro, durante l’incontro con il suo spasimante. Don Romulo decide di recarsi alla Guardia Civile per denunciare la scomparsa del figlio di Pia mentre Manuel confessa ad Abel di non aver dimenticato una donna che ha conosciuto prima di sposarsi. Il dottore consiglia all’amico di dire la verità alla moglie. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 12 giugno 2024

Puntata di Giovedì 13 giugno 2024

Jimena chiede a Manuel di dimostrarle maggiore affetto mentre Cruz insiste con la nuora affinché si faccia visitare, accuratamente, da Abel. La marchesa è ancora piuttosto in collera con il dottore e coglie ancora l’occasione per ricordargli di essere stato chiamato per prendersi cura della marchesina e non di Pia. Intanto del figlio della governante – ancora molto debole - non ci sono notizie; il piccolo sembra sparito nel nulla. Feliciano si sta occupando di Don Fernando e lo sta facendo in modo molto accurato, tanto da far pensare che possa diventare il valletto del fratello del marchese. La notizia rende molto entusiaste sia Petra che Teresa mentre Mauro storce il naso. Don Alonso confiderà a Catalina i suoi veri sentimenti per il fratello e trova nella figlia un grande sostegno. La ragazza spinge il suo papà a fare pace con lo zio e a ritrovare l’armonia tra loro. Più tardi Lorenzo rimprovera Catalina per aver affittato i terreni a un prezzo troppo basso mentre Jana conduce Curro a casa di Ramona e lo presenta alla donna come Marcos. La ragazza domanda ancora a Ramona di raccontarle tutta la verità su sua madre. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 13 giugno 2024

Puntata di Venerdì 14 giugno 2024

Ramona avverte Jana e Curro di stare molto attenti ma si rifiuta di dir loro la verità sulla loro madre, in modo che non siano troppo turbati. Petra si mette in mezzo e impedisce la ricerca del figlio di Pia, scatenando l’ira dei suoi colleghi. Intanto è tutto pronto per l’arrivo di Antonio. “Il principino” come viene chiamato, non suscita alcun interesse nemmeno in Jimena, che non intende dare l’accoglienza di cui tanto Cruz si è raccomandata. La marchesa vuole fare bella figura e impone a Petra di fare in modo che l’assenza di Pia non si faccia sentire poi si lamenta con Margarita dell’aspetto, per lei, troppo poco curato di Catalina. La cognata le promette di occuparsi personalmente della questione e di parlare con la nipote. La moglie di Don Alonso torna all’attacco con il medico e si lamenta con Manuel del fatto che il suo amico dottore non sta svolgendo i compiti per cui è stato chiamato, spingendo il figlio a cacciarlo qualora continui così. Feliciano mostra il suo interesse a Teresa e le regala un braccialetto. Catalina cerca di riavvicinare suo padre e suo zio con la scusa di una foto a Santander. Il suo intervento non porta a nessun risultato mentre Salvador, Lope e Abel riescono a convincere Candela a mangiare, nonostante il voto del digiuno che ha fatto per salvare Pia. Jimena attira Manuel e riesce a passare con lui una notte d’amore. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 14 giugno 2024

