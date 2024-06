Endless Love Anticipazioni Puntate dal 10 al 16 giugno 2024: Nihan in fin di vita, Zeynep incinta... per finta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 10 al 16 giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 10 al 16 giugno 2024 su Canale 5, dal lunedì alla domenica a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 10 giugno 2024

Kemal chiede a Nihan una pausa, ma per lei non è facile accettare la loro separazione. Nel corso di questo loro incontro, i due vengono fotografati da un giornalista che vuole rende pubblica la loro relazione clandestina. Per fortuna, il Soydere lo intercetta per tempo e glielo impedisce. Dopodiché, Asu si mette in contatto con il reporter e gli propone un accordo. Emir, invece, parla con Tufan, il quale gli dice che non tornerà a lavorare per lui fino a quando lui non sarà soddisfatto della sua onestà. Grazie alla sua furbizia, Tufan riuscirà a riconquistare la fiducia di Emir.

Puntata in onda Martedì 11 giugno 2024

Banu è molto gelosa delle attenzioni che Tarik sembra da a Pelin. Lui, però, nega questo interesse, anche se è ancora furioso per il suo tradimento. Intanto, Nihan chiede a Leyla di consegnare una lettera a Kemal. Dopodiché, arriva il giorno dell'assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding, durante la quale l'ingegnere lascia tutti di stucco con il suo intervento. Infatti, il Soydere dichiara che presto inizieranno i lavori per renderla di nuovo operativa in seguito al ritrovamento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica.

Puntata in onda Mercoledì 12 giugno 2024

Zeynep, sotto gli occhi di Ozan, finge di avere delle forti nausee. Volutamente, lascia credere al marito di essere in dolce attesa. Come se non bastasse, la giovane si procura un test di gravidanza positivo; ovviamente, non è suo, bensì di un'amica di Sema incinta. Ozan è felicissimo, mentre Zeynep lo ricatta: porterà avanti la gravidanza solo se le racconterà tutti i segreti della sua famiglia.

Puntata in onda Giovedì 13 giugno 2024

Nihan è tornata ufficialmente a casa del marito. Intanto, grazie all'aiuto di Leyla, fa recapitare una lettera a Kemal. Dopodiché, i due si vedono di nascosto nella casa vuota dei genitori di Yasemin, che sono all'estero. La Sezin chiede al Soydere di passare la notte insieme; Gokhan immortala il loro incontro segreto, e poi Asu gli ordina di pubblicare le fotografie in modo tale che lei possa mostrarle ad Emir. Tufan, però, non è d'accordo con il suo piano.

Puntata in onda Venerdì 14 giugno 2024

Le foto incriminanti con protagonisti Kemal e Nihan sulla spiaggia vengono pubblicate sulle riviste. Dagli scatti sembra proprio che si siano visti per un incontro romantico clandestino. Emir lo scopre e riesce a prenotare la stessa stanza d'hotel in cui la moglie si sarebbe vista con l'ingegnere. In seguito, ordina a Tarik di portare la Sezin da lui. Intanto, il Soydere, appreso che il fratello sta portando la giovane in quell'albergo, si reca sul luogo con un doppio intento: affrontare Emir e fare in modo che non se la prenda con Nihan.

Puntate in onda Sabato 15 giugno 2024

Nihan, messa alle strette da Emir, ha un brutto incidente. La giovane lotta tra la vita e la morte, mentre Ozan racconta tutto sul suo passato a Zeynep, persino dell'omicidio che avrebbe commesso e di come il cognato lo abbia salvato dal carcere in cambio del matrimonio con la Sezin. La ragazza è sotto shock, ed il marito la supplica di non lasciarlo. In seguito, Emir viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ed incarica Tufan di sistemare i suoi uomini per presidiare l'ospedale in cui è ricoverata la moglie: devono assicurarsi che Kemal le stia lontano. In un secondo momento, Galip sta ancora cercando Nursen, però non riesce a trovarla: Kemal le ha trovato un ottimo nascondiglio. Intanto, quest'ultimo guarda una foto della donna insieme al figlio, e Nursen gli racconta che, quando si separarono, ne diede una copia al figlio. Il Soydere è certo di averla già vista. Zehir, invece, ha rubato a Casa Sezin il passaporto di Nihan e ha prenotato due biglietti di sola andata sulla nave per lei e per l'amato. Per finire, Galip è preoccupato per Emir: teme che Kemal stia escogitando un diabolico piano contro di lui. L'uomo prova a tenerli separati. Nel frattempo, Tufan avvisa il protagonista: Galip sta indagando sul suo conto. Il Soydere, inoltre, ha capito che il biondo è il figlio di Nursen. Tufan si sente tradito da chi poteva sapere dell'esistenza della mamma.

Puntate in onda Domenica 16 giugno 2024

In attesa dell'aggiornamento della guida Mediaset.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.