La Promessa Anticipazioni 13 giugno 2024: Jana presenta Curro a Ramona e le rivela che lui è Marcos!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 13 giugno 2024. Nelle Trame dell’episodio della Soap, Jana rivelerà a Ramona il vero motivo per cui non può lasciare la tenuta mentre Catalina spingerà Don Alonso a fare pace con il fratello.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 giugno 2024 su Canale5, alle ore 14.55, Jana deciderà di spiegare a Ramona perché non ha ancora lasciato la tenuta e perché non intende farlo. Negli episodi della Soap vedremo la cameriera presentarsi dall’amica della mamma con Curro. La ragazza le rivelerà che il giovane accanto a lei è in realtà Marcos, il suo fratellino e che lui ora fa parte della famiglia dei Lujàn. Per questo motivo lei non potrà andarsene, almeno fino a quando tutta la verità su Dolores non verrà a galla. Jimena chiederà a Manuel di mostrarle più affetto. Nella mente della marchesina si farà sempre più chiara l’idea di dover fingere l’aborto e dovrà pure accelerare i tempi dopo che Cruz insisterà ancora perché lei si faccia visitare, accuratamente, da Abel. Del figlio di Pia non ci saranno ancora notizie mentre Feliciano stupirà Fernando con le sue attente cure, che gli frutteranno la probabile promozione a suo valletto personale. La cosa farà molto felice sia Petra che Teresa mentre farà storcere il naso a Mauro. Don Alonso confiderà a Catalina di essersi sentito malissimo nel vedere suo fratello rischiare la morte. La ragazza spingerà il padre a migliorare il rapporto con lo zio e a fare pace. Successivamente la ragazza subirà il duro rimprovero di Lorenzo, che l’accuserà di aver affittato le terre a un prezzo troppo basso per i suoi standard.

Anticipazioni La Promessa: Jana presenta Curro a Ramona

Ramona ha imposto a Jana un ultimatum: o lei lascerà la tenuta o loro non si vedranno più. La cameriera non può accontentarla ma non può nemmeno permettersi di lasciare che l’amica di sua madre non le riveli quello che sa. Deciderà quindi di spiegarle, una volta per tutte, perché non può abbandonare La Promessa. Si recherà così a casa di Ramona, accompagnata da Curro e le dirà che il ragazzo che è con lei è in realtà Marcos, il suo fratellino. Le rivelerà che il giovane è stato adottato dalla sorella di Cruz e che ora fa parte della famiglia dei Lujàn. Per questo motivo lei non è disposta e mai lo sarà, a lasciar le terre dei marchesi a meno che non venga a scoprire cosa è davvero accaduto a sua madre e riesca a prendersi la sua rivincita.

La Promessa Anticipazioni: Jimena chiede a Manuel più attenzioni ma fa tutto parte di un piano

Jimena è pronta a fingere l'aborto. La ragazza simulerà l’interruzione della sua gravidanza e farà in modo che tutti pensino a una vera e propria tragedia. Prima perà chiederà a Manuel di darle più attenzioni. La marchesina, in realtà, è da tempo che desidera il marito più vicino e ora ne avrà necessità anche per portare a termine i suoi obiettivi. Dovrà però sbrigarsi perché Cruz continuerà a insistere affinché si faccia visitare accuratamente da Abel, che la marchesa continuerà a pungolare per via del suo interesse verso Pia, a discapito della nuora. Intanto del figlio della governante non ci saranno notizie. Il piccolo è stato rapito ed è sparito nel nulla.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina spinge Don Alonso a far pace con Don Fernando

Don Alonso rivelerà a Catalina di aver sofferto moltissimo davanti alla sola idea di perdere suo fratello. La ragazza spingerà il padre a fare pace con lo zio ma non sarà facile pulire la ruggine tra i due uomini. Don Lorenzo sgriderà Catalina per aver affittato i terreni a un prezzo troppo basso mentre Feliciano farà un ottimo lavoro con Fernando e potrebbe persino aspirare a diventarne il valletto personale. La notizia farà molto piacere sia a Petra che a Teresa mentre lascerà perplesso Mauro, che sarà piuttosto infastidito dal fatto che il nuovo arrivato possa avere una carica così alta in così poco tempo e grazie ai suoi insegnamenti.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5.