Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 giugno 2024: Thomas sconvolge Hope. Stavolta c'entra Douglas!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 13 giugno 2024, alle ore 13.50, Thomas tornerà alla carica ma stavolta non per la Hope for the Future. Il Forrester riprenderà in mano un altro argomento spinoso, quello riguardante Douglas. Il ragazzo si presenterà da Liam e Hope con dei documenti e dirà loro di aver pensato di lasciare a suo figlio il compito di scegliere con chi andare ad abitare. Il piccolo Forrester potrà decidere se vivere con suo padre o con sua madre e lo dirà davanti a un giudice.

Thomas è pronto a tornare in pista. Il Forrester desidera riprendere le redini della Hope for the Future ed è convinto che solo così la collezione riuscirà a salvarsi. Hope tentenna ancora; non sa se accettare o meno il ritorno del suo designer, che ha tradito più volte la sua fiducia. La Logan dovrà prendere una decisione velocemente, prima che la sua linea collassi definitivamente ma dovrà anche affrontare una nuova sconvolgente novità. Thomas si presenterà da lei con dei documenti molto importanti che riguardano Douglas e che potrebbero cambiare per sempre la loro vita e quella del loro bambino, chiamato a prendere importanti decisioni.

Thomas si presenterà da Liam e Hope con dei documenti molto importanti. Il ragazzo riferirà di aver pensato a una soluzione per Douglas. Sarà il bambino a decidere con chi andare a vivere e lo farà esprimendo la sua preferenza davanti a un giudice. Il Forrester sarà convinto che suo figlio possa fare la giusta scelta e che solo lasciando a lui l’ultima parola, risolveranno finalmente tutti i loro problemi famigliari. Il nipote di Ridge potrà rivelare con chi preferisce stare, se con sua madre o con suo padre, mettendo fine alla diatriba tra le sue due famiglie, che proprio non trovano pace.

La proposta di Thomas sconvolgerà Hope e Liam. I due giovano non riusciranno a credere che il Forrester abbia davvero avuto questa strana idea, che metterà Douglas davanti a una decisione difficile e dolorosa. La Logan si troverà a dover accettare ma nel suo cuore comincerà a farsi largo la paura che suo figlio, convinto dai Forrester, decida di stare con suo padre. E se così fosse, lei si troverebbe a soffrire moltissimo e a convincersi di non aver fatto abbastanza per il suo bambino. La figlia di Brooke avrà il grande timore di perdere Douglas e di affrontare un’altra grave sconfitta, dopo la terribile notizia dell’insuccesso della Hope for the Future.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.