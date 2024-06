Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 giugno 2024 - Deacon tornerà alla carica con Sheila. Lo Sharpe non riuscirà a convincersi che la relazione tra la sua amica speciale e Bill sia vera. L’ex barista vorrà vederci chiaro e si presenterà a Villa Spencer per mettere la rossa con le spalle al muro e per farle confessare tutta la verità. Intanto Brooke farà a Taylor una proposta molto speciale. La Logan chiederà all’amica di trasferirsi a casa sua, per non stare sola e per non lasciarsi distruggere dai sensi di colpa per quello che sta accadendo a Steffy e alla sua famiglia. La Hayes sarà molto felice ma le dirà di doverci pensare prima di fare questo grande cambiamento. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 12 giugno 2024 - Zeynep dice ad Ozan di stare molto male a causa di forti nausee. La mora vuole volutamente far credere al consorte di essere in dolce attesa. Per rendere più verosimile la sua pantomima, Zeynep si è persino procurata un test di gravidanza positivo: glielo ha dato un'amica di Sema che è realmente incinta. Ozan è entusiasta al pensiero che presto diventeranno genitori. La moglie, impietosa, lo ricatta: porterà avanti questa gravidanza soltanto nel caso in cui lui accetti di rivelarle tutti i segreti - anche e soprattutto quelli più scabrosi - della sua famiglia... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 giugno 2024 - Candela sarà disperata. La cuoca non riuscirà più a trovare il bambino di Pia. La cameriera si addormenterà con lui in braccio ma al suo risveglio, non lo terrà più stretto a sé. I domestici si lanceranno alla ricerca del piccolo e Don Romulo dirà a tutti di mantenere il riserbo, affinché i marchesi non lo scoprano. Don Alonso non sarà in grado di dimenticare il malore di Don Fernando e la paura di perderlo che ha provato. Il nobile deciderà di fargli visita ma l’accoglienza non sarà delle migliori. Ramona si sentirà meglio e Jana potrà finalmente cominciare a farle delle domande su sua madre. La donna però non vorrà risponderle. Alla tenuta arriverà una lettera recante il sigillo reale. Nella missiva verrà rivelato che Antonio è in arrivo e Cruz si affretterà a dire a Margarita che saranno lei e suo marito ad accogliere il duca con tutti gli onori e avranno loro un posto in primo piano in questa faccenda. La marchesa spingerà la cognata a lasciare che Curro tenga d’occhio Martina e che accompagni la ragazza durante tutta la visita del suo spasimante. Qui la trama completa de La Promessa.

