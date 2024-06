Endless Love Anticipazioni 12 giugno 2024: Zeynep inganna Ozan rivelandogli di essere incinta!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 giugno 2024, alle 14:10, Zeynep, sotto gli occhi di Ozan, finge di avere delle forti nausee. Volutamente, lascia credere al marito di essere in dolce attesa. Come se non bastasse, la giovane si procura un test di gravidanza positivo; ovviamente, non è suo, bensì di un'amica di Sema incinta. Ozan è felicissimo, mentre Zeynep lo ricatta: porterà avanti la gravidanza solo se le racconterà tutti i segreti della sua famiglia...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep sposa Ozan, ma...

Emir è riuscito a far perdere la testa a Zeynep. Una volta che i due sono andati a letto insieme, Emir le ha però fatto presente che, in verità, non l'ha mai amata: l'ha soltanto usata per riuscire ad assestare l'ennesimo colpo al suo acerrimo nemico, Kemal. In preda allo sconforto, Zeynep ha deciso di togliersi la vita; per fortuna, è sopraggiunto per tempo Ozan, il quale, dopo averla tratta in salvo, le ha fatto una proposta di matrimonio. Lei, pur non essendone innamorata, ha accettato, consapevole che in questo modo si sarebbe intrufolata nella villa dell'ex amante e che quindi avrebbe portato a termine la sua vendetta con maggior facilità...

Endless Love Anticipazioni: Il piano di Zeynep!

Zeynep è conscia del fatto che Ozan sia il solo a credere ai sentimenti che lei dice di provare per lui. Infatti, né Nihan né Vildan danno credito alle sue parole. Allora, per dar loro uno smacco, ma anche e soprattutto per riuscire a piegare ancora di più al suo volere Ozan, Zeynep si prepara a mettere in atto il suo piano. Ora, quest'ultima si sta mostrando molto sofferente agli occhi del marito...

Zeynep dice ad Ozan di stare molto male a causa di forti nausee. La mora vuole volutamente far credere al consorte di essere in dolce attesa. Per rendere più verosimile la sua pantomima, Zeynep si è persino procurata un test di gravidanza positivo: glielo ha dato un'amica di Sema che è realmente incinta. Ozan è entusiasta al pensiero che presto diventeranno genitori. La moglie, impietosa, lo ricatta: porterà avanti questa gravidanza soltanto nel caso in cui lui accetti di rivelarle tutti i segreti - anche e soprattutto quelli più scabrosi - della sua famiglia...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.