La Promessa Anticipazioni 12 giugno 2024: Dov'è finito il figlio di Pia? Qualcuno lo ha rapito e Candela è disperata!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 12 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che il figlio di Pia sparirà nel nulla. Candela sarà in preda alla disperazione!

Nella puntata de La Promessa in onda il 12 giugno 2024, alle ore 14.55 su Canale5, Candela sarà disperata. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la cuoca non riuscirà più a trovare il bambino di Pia. La cameriera si addormenterà con lui in braccio ma al suo risveglio, non lo terrà più stretto a sé. I domestici si lanceranno alla ricerca del piccolo e Don Romulo dirà a tutti di mantenere il riserbo, affinché i marchesi non lo scoprano. Don Alonso non sarà in grado di dimenticare il malore di Don Fernando e la paura di perderlo che ha provato. Il nobile deciderà di fargli visita ma l’accoglienza non sarà delle migliori. Ramona si sentirà meglio e Jana potrà finalmente cominciare a farle delle domande su sua madre. La donna però non vorrà risponderle. Alla tenuta arriverà una lettera recante il sigillo reale. Nella missiva verrà rivelato che Antonio è in arrivo e Cruz si affretterà a dire a Margarita che saranno lei e suo marito ad accogliere il duca con tutti gli onori e avranno loro un posto in primo piano in questa faccenda. La marchesa spingerà la cognata a lasciare che Curro tenga d’occhio Martina e che accompagni la ragazza durante tutta la visita del suo spasimante.

Anticipazioni La Promessa: Candela disperata per il rapimento del figlio di Pia

Pia è in pericolo e non si è ancora ripresa dal duro travaglio che ha dovuto affrontare. Per sua fortuna, sia Jana che Candela si stanno occupando del suo bambino e in realtà tutti i domestici stanno dando il loro contributo. La cuoca è però quella che più di tutti ha preso a cuore il neonato e colei con cui il nuovo arrivato passa più tempo. Candela si addormenterà con lui in braccio ma al suo risveglio l’aspetterà una brutta sorpresa. Il figlio di Pia sarà scomparso. Tra la servitù serpeggerà il panico ma Don Romulo inviterà tutti alla calma. Lo cercheranno ma soprattutto non diranno nulla ai marchesi. Dovrà rimanere un segreto.

La Promessa Anticipazioni: Jana interroga Ramona

Le condizioni di salute di Ramona sono in netto miglioramento. Jana è molto felice di questo e ringrazierà Abel per il suo aiuto. Il medico le rivelerà di essere molto deluso dai commenti di Cruz sul suo lavoro e confesserà alla cameriera che la marchesa lo ha accusato di aver quasi lasciato morire Fernando e di trascurare Jimena. I due concorderanno sul fatto che la nobildonna stia esagerando. Jana cercherà però di non farsi distrarre e coglierà l’occasione di porre a Ramona alcune domande su sua madre. La donna, che ha già chiarito alla ragazza di essere molto infastidita dal fatto che lei abiti ancora alla tenuta, si rifiuterà di darle le informazioni che chiede.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Antonio sta arrivando. Cruz mette in guardia Margarita

Alla tenuta arriverà una lettera recante il sigillo reale. Si tratterà dell’annuncio della visita di Antonio. Cruz organizzerà l’evento nel migliore dei modi ma terrà a precisare a Margarita che chi accoglierà il giovane duca, saranno lei e Don Alonso, come giusto che sia visto che sono i padroni di casa. La marchesa imporrà alla cognata di fare un passo indietro e di lasciare che Martina, che ha già combinato dei guai, venga sorvegliata a vista da Curro, che le starà accanto e non le toglierà lo sguardo di dosso, neanche durante gli incontri con il suo spasimante. La ragazza dovrà essere tenuta sotto controllo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale5.