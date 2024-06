Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 giugno 2024: Deacon torna alla carica con Sheila!

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con Beautiful. Nella puntata in onda su Canale5 il 12 giugno 2024, alle ore 13.50, Deacon tornerà alla carica con Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe non riuscirà a convincersi che la relazione tra la sua amica speciale e Bill sia vera. L’ex barista vorrà vederci chiaro e si presenterà a Villa Spencer per mettere la rossa con le spalle al muro e per farle confessare tutta la verità. Intanto Brooke farà a Taylor una proposta molto speciale. La Logan chiederà all’amica di trasferirsi a casa sua, per non stare sola e per non lasciarsi distruggere dai sensi di colpa per quello che sta accadendo a Steffy e alla sua famiglia. La Hayes sarà molto felice ma le dirà di doverci pensare prima di fare questo grande cambiamento.

Anticipazioni Beautiful: Deacon non ci crede!

Deacon ne è certo: Sheila non può amare Bill. Lo Sharpe non riesce a convincersi che la sua amica speciale si sia fatta incantare dallo Spencer. Il magnate è sicuramente un uomo potente ma è totalmente l’opposto della rossa e non è possibile che tra loro sia scoppiato l’amore così facilmente e così presto. È passato troppo poco tempo da quanto Sheila dichiarava amore a lui e lo riteneva l’uomo più importante della sua vita, soprattutto dopo averla aiutata a farla franca e averla nascosta dalla polizia. Con queste convinzioni, l’ex barista deciderà di presentarsi da Sheila, per sentirsi dire la verità, una volta per tutte.

Beautiful Anticipazioni: Sheila giura di amare Bill

Deacon si presenterà a Villa Spencer lasciando Sheila senza parole. La donna non si sarebbe mai aspettata che lo Sharpe avesse così tanto coraggio da varcare la soglia della casa del suo rivale ma capirà che il suo amico è determinato a parlarle e a scoprire la verità su di lei. Il padre di Hope andrà dritto al punto e ribadirà alla Carter di credere che lei stia fingendo di amare lo Spencer e che il suo cuore appartenga ancora a lui. La rossa non si lascerà abbattere dalle accuse e continuerà a sostenere di essere innamorata di Bill Spencer e di essere felice. Il suo viso però tradirà un’espressione che lascerà poco all’immaginazione e che darà a Deacon la certezza ancora più forte, che la donna dalle nove dita dei piedi, gli sia ancora fortemente affezionata.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke propone a Taylor di trasferirsi da lei

Brooke è andata nel panico. La Logan ha trovato Taylor stesa nel letto apparentemente priva di sensi. A farla sbiancare e a farle temere il peggio sono stati un biglietto trovato in cucina e una manciata di pillole sul comodino della Hayes. La madre di Hope ha pensato subito al peggio e ha creduto che la sua amica avesse provato a farla finita. Per svegliarla e farla riprendere, è arrivata persino a lanciarle un bicchiere d’acqua addosso, ottenendo quello che desiderava ma sconvolgendo la dottoressa.

Taylor si è svegliata di soprassalto, sconvolta dal ritrovarsi bagnata fradicia e dal vedere Brooke con la faccia terrorizzata e con un bicchiere, vuoto, in mano. La Logan spiegherà subito quanto successo e una volta che la Hayes la rincuorerà dicendole di essersi solo addormentata, ritroverà la calma perduta. Convinta però che la sua amica stia comunque male e che non possa vivere da sola – ha persino lasciato la porta della sua casa aperta, permettendo a Sheila stessa di entrare quando avesse voluto – le proporrà di trasferirsi da lei e di vivere insieme, per darsi forza l’un l’altra. La psichiatra sarà molto felice di questa richiesta ma chiederà del tempo prima di dare una risposta affermativa o negativa. Prima di fare questo grande cambiamento, deve pensarci a fondo e lo farà nei giorni successivi, ritrovando un po’ di quella serenità che ormai le manca da tempo.

