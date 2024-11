Beautiful, Anticipazioni Puntate del 16 novembre 2024: Liam lo vede, Hope sta baciando Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 16 novembre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap di Canale5, Liam vedrà Hope baciare Thomas! Da ora in poi tutto cambierà.

La sfilata è finita ed è stata un successo. Le puntate di Beautiful in onda il 16 novembre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, ci racconteranno cosa succederà dopo il grande trionfo di Hope. La Logan, felice per la folla di fan intorno a lei, farà una bella figura anche in conferenza stampa con un discorso che convincerà persino Steffy. La Forrester si congratulerà con lei e si scuserà per aver dubitato della sua lealtà nei confronti di Liam ma soprattutto la ringrazierà per il grande lavoro fatto insieme a suo fratello. La giovane Logan sarà molto contenta di queste parole e accetterà di concedersi una passeggiata ristorativa tra le vie di Roma, insieme a Thomas. Intanto Liam sarà ancora sul jet e si sfogherà con suo padre. Il ragazzo si sentirà in colpa per non essere partito insieme a sua moglie e sarà spaventato di arrivare in ritardo, cosa che purtroppo accadrà. Il giovane arriverà in Piazza Navona quando tutto sarà concluso e dopo aver saputo da Steffy dopo potrebbe trovarsi la sua consorte, si metterà alla sua ricerca. Purtroppo per lui la troverà anzi la coglierà nel momento meno opportuno, ovvero quando la ragazza, presa dal momento, schioccherà un bacio sulle labbra di Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Vittoria per Hope!

Hope e Brooke sono state le regine di Piazza Navona. Spinte da Ridge, le due hanno sfilato insieme nella grande e spettacolare piazza romana e la loro presenza ha infiammato la stampa e tutti i fan. Le Logan hanno fatto faville e Hope firmerà la sua vittoria con una conferenza stampa impeccabile, piena di parole dolcissime per Thomas e con un forte messaggio sociale. Steffy sarà entusiasta e sarà talmente tanto fiera della sua sorellastra, da avvicinarsi a lei, congratularsi e chiederle persino scusa per aver dubitato di lei. Le due ragazze si troveranno per la prima volta, dopo diversi mesi, in sintonia, sintomo di quanto questo grande evento abbia lasciato il segno su tutti.

Beautiful Anticipazioni 16 novembre 2024: Thomas e Hope si rilassano a Roma… forse un po’ troppo

Thomas e Hope saranno felici ma anche molto stanchi. Le fatiche degli ultimi giorni saranno ampiamente ripagate ma avranno bisogno di rilassarsi. I due ragazzi penseranno di concedersi una passeggiata per le vie di Roma e anche Brooke, Ridge e Carter – che incontreranno Ilaria una loro amica italiana – faranno un giro per le bellezze della Capitale. Si dirigeranno verso la Villa del Priorato dei Cavalieri di Malta e Brooke finirà per perdersi. Thomas e Hope faranno invece una camminata tra i Fori e il Colosseo, fermandosi poi in un punto panoramico, per riprendere fiato e per…

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam arriva a Roma ma… decisamente troppo tardi!

Liam non riuscirà ad arrivare in tempo per partecipare alla spettacolare sfilata di Hope e Brooke. Lo Spencer passerà tutto il viaggio a sentirsi in colpa per non essere partito insieme a sua moglie. Bill lo incoraggerà e lo spronerà a non lasciarsi prendere dallo sconforto. Una volta atterrato, il giovane Spencer si recherà in Piazza Navona ma Steffy lo informerà che l’evento è ormai concluso e che Hope, sulla quale si è ricreduta, si sta concedendo una rilassante passeggiata per le vie della città. Il ragazzo si metterà subito alla sua ricerca e dopo averla mancata per un soffio diverse volte, la troverà finalmente davanti al Colosseo. Ma si pentirà subito di averla cercata in lungo e in largo. La vedrà infatti baciarsi con Thomas, anzi schioccare lei stessa un bacio sulle labbra del Forrester, presa da un raptus di passione. Per il figlio di Bill sarà un vero e proprio shock!

