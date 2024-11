Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 novembre 2024: Ridge vacilla davanti a Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 12 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap di Canale5, Ridge rivelerà a Brooke di amarla ancora ma nonostante questo non sarà ancora disposto a tornare con lei.

L’amore è nell’aria nelle puntate romane di Beautiful. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda su Canale5 il 12 novembre 2024, alle ore 13.45, ci rivelano che l’atmosfera della Città Eterna farà vacillare Ridge, che confesserà a Brooke di essere ancora innamorato di lei. La Logan non potrà però ancora cantare vittoria. Il Forrester le rivelerà di pensare che la loro relazione sia finita e che sia arrivata a un momento di rottura tale, da essere spenta e affaticata. Tutto questo a causa del loro passato, che non si potrà cancellare. A Los Angeles, Liam cercherà di prenotare un posto su un volo verso l’Italia. La missione amorosa dello Spencer non sarà però facile. Troverà parecchie difficoltà sul suo cammino e purtroppo pure il finale non sarà dei migliori!

Beautiful Anticipazioni puntata 12 novembre 2024: Brooke ha una missione. Deve riconquistare Ridge

Brooke è partita a Roma con una missione da compiere: riconquistare Ridge. La Logan crede fortemente che la bellezza e il romanticismo della Città Eterna finiranno per fare la magia e che lei e il suo ex marito torneranno insieme. Dovrà però superare le remore del Forrester, che non è invece tanto sicuro di doversi riavvicinare alla sua compagna. Quello che è successo nel passato ha scosso profondamente lo stilista e ora non vuole commettere di nuovo gli stessi errori, che hanno portato a far soffrire entrambe le donne della sua vita. Per questo si sta mantenendo neutrale, nonostante persino Carter lo abbia spinto a riaprire il suo cuore all’affascinante bionda, che sembra legata a lui dal destino.

Beautiful Anticipazioni: Ridge vacilla!

Brooke è passata all’attacco e ha rivelato al suo ex di essere follemente innamorata di lui e di non volerlo più lasciare. I due stanno facendo una lunga passeggiata per le bellezze di Roma e l’atmosfera e magica e romantica. Brooke aspetterà che il suo amato faccia il passo che lei desidera ma lo stilista le confesserà di pensare che la loro storia d’amore sia ormai arrivata al termine e che, per via del passato, sia stanca e affaticata. Parole dure che però saranno precedute da una dichiarazione d’amore. Ridge rivelerà a Brooke di amarla ancora. Chissà se il designer cambierà idea e si lascerà travolgere dalla “dolce vita”.

Beautiful Anticipazioni e Trame del 12 novembre 2024: Liam in difficoltà

Liam ha deciso di raggiungere Hope a Roma. Lo Spencer vuole farsi perdonare dimostrando alla moglie di essere in grado di mettere da parte le sue paure per celebrare i successi della sua carriera. Il ragazzo incontrerà delle difficoltà. Non riuscirà infatti a trovare un posto in un volo per l’Italia. Si tratterà di un cattivo presagio che il figlio di Bill non saprà però a cogliere. Farà di tutto per volare verso la sua amata ma presto si pentirà di questa sua scelta!

