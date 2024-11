Beautiful, Anticipazioni Puntate del 9 novembre 2024: Thomas e Hope bruciano di passione ma attenzione, Liam sta arrivando!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda il 9 novembre 2024 vedremo che Liam coglierà il consiglio di Finn e si preparerà a volare a Roma, per fare una sorpresa a Hope... ma la sorpresa l'avrà lui. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap di Canale5.

L’attesa sta per finire. Tra poche ore, in Piazza Navona, Hope e Thomas presenteranno la loro nuova collezione. Ma l’entusiasmo del momento avrà un drammatico epilogo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate – tre episodi – della Soap, in onda il 9 novembre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Liam prenderà una decisione inaspettata… per tutti. Finn e RJ, un po’ per scherzo e un po’ per spronarlo veramente a reagire, gli consiglieranno di fare le valigie e di raggiungere la moglie a Roma e farle così una sorpresa, dimostrandole soprattutto di volerla supportare in questo grande momento per la sua carriera. Il figlio di Bill accetterà questo consiglio e si appresterà a volare in Italia ma questa scelta gli costerà molto caro. Intanto Brooke continuerà a voler riconquistare Ridge ma il Forrester non farà nessuno passo in avanti con l’ex moglie, per evitare di essere mal giudicato dai figli. Steffy rassicurerà suo padre e gli dirà di non voler interferire più nelle sue faccende private. La Forrester terrà d’occhio solo suo fratello e la sua sorellastra, convinta che prima o poi la Logan faccia un passo falso.

Beautiful Anticipazioni Puntate del 9 novembre 2024: Liam pronto a volare a Roma

Liam è travolto dall’angoscia e per Finn e RJ il ragazzo ora sta esagerando. I tre ragazzi si incontreranno nella palestra della Forrester e commenteranno l’importante viaggio che Steffy, Ridge, Brooke, Thomas, Carter e Hope stanno facendo. Lo Spencer rivelerà ai suoi due amici di essere molto teso e di non riuscire a mandare giù il fatto che sua moglie sia partita con il loro acerrimo nemico e che sia addirittura contenta di aver ritrovato con lui una certa sintonia. Finn, supportato da RJ, gli consiglierà di sotterrare l’ascia di guerra e di dare un’opportunità al fratello di Steffy, che sembra davvero cambiato. Ma soprattutto lo spingerà a non perdere l’opportunità di dimostrare alla consorte quanto sia fiero di lei e quanto la stimi come designer. Il bel dottore lo spronerà a fare le valigie e a raggiungere il gruppo dei Forrester a Roma e fare così una bella sorpresa alla sua amata. Liam accetterà questo consiglio senza sapere che dopo questo viaggio niente sarà più come prima.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta ad affascinare Ridge

Brooke ha messo le cose in chiaro con Taylor ed è pronta a mettere in pratica quello che ha detto alla Hayes, ovvero riconquistare suo marito. La bionda crede che Roma l’aiuterà a fare di nuovo breccia nel cuore del suo amato e che come una moderna Rugantina, la romantica e magica capitale italiana le dia una mano per "far dir di sì" al Forrester. E quale migliore scenario per incantare lo stilista se non la magnifica – e carica di storia – Piazza Navona, che Carter si è aggiudicato come set per la presentazione della nuova collezione della Hope For The Future? Ridge si terrà però ancora neutrale con lei, esattamente come aveva promesso prima di partire. Avrà timore di essere mal giudicato dai suoi figli ma Steffy si affretterà a rivelare al padre di non volersi mettere in mezzo, non più, nelle sue faccende personali. Toccherà a lui scegliere chi amare, l’unica cosa che la ragazza gli chiederà e di non far soffrire sua madre, come purtroppo è già successo.

Anticipazioni Puntate di Beautiful del 9 novembre 2024: Cresce la passione tra Thomas e Hope ma…

La bellezza di Roma e la magia di Piazza Navona faranno il loro gioco e renderanno Thomas e Hope così felici, da stuzzicare in loro la passione bollente che provano l’uno per l’altra. I due sono però dei sorvegliati speciali; Steffy li tiene d’occhio e non intende perdersi nessuna loro mossa. La situazione diventerà molto presto ingestibile e questo perché Liam sta per atterrare, a sorpresa, a Roma, pronto a raggiungere sua moglie e a festeggiare con lei il suo successo. Ma sarà troppo tardi! Al suo arrivo capirà di non essere il benvenuto.

