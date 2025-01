Beautiful, Anticipazioni Puntate del 1° febbraio 2025: Finn e Liam sognano di stare con Steffy ma chi vincerà tra loro?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame delle puntate di Beautiful in onda il 1° febbraio 2025. Negli episodi della Soap di Canale5, Finn e Liam sogneranno di poter stare con Steffy e di poterla amare. Chi tra i due riuscirà a riconquistarla?

Liam e Finn si sono ormai dichiarati guerra e sono pronti a tutto pur di avere Steffy al loro fianco. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 1° febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il dottore cercherà di convincere sua moglie a tornare a casa con lui e a mettere da parte il suo risentimento. Il medico pregherà la Forrester di fidarsi di lui ma la ragazza non riuscirà a farlo, convinta che suo marito debba prima di tutto capire cosa vuole veramente nella sua vita e dal suo rapporto con Sheila. Gli comunicherà quindi di aver deciso di rimanere da Eric ancora per un bel po’. Intanto Wyatt sveglierà il fratello dai suoi pensieri e Liam dovrà ammettere di non riuscire a togliersi dalla testa la sua ex moglie, di cui è ancora innamorato. Brooke e Ridge, rimasti soli, si confronteranno sul terribile momento che stanno vivendo entrambe le loro figlie e spereranno di poterle vedere di nuovo felici, accanto a delle persone che le stimino e le amino come fanno loro due uno con l’altra. Taylor raggiungerà sua figlia a Villa Forrester. La Hayes confesserà alla ragazza di aver annullato i suoi impegni per stare al suo fianco.

Beautiful Anticipazioni 1° febbraio 2025: Steffy gela Finn, non tornerà con lui a casa

Finn ha chiesto perdono a Steffy ma questo non è bastato e non basterà a convincere la ragazza a dargli di nuovo fiducia. Il dottore cercherà di spiegare a sua moglie che quanto successo con Sheila non succederà più e che lui non metterebbe mai e poi mai in pericolo la sua famiglia. La ragazza, stanca di doversi guardare le spalle, non riuscirà purtroppo a dargli credito e continuerà credere di aver fatto la scelta più giusta, lasciando la sua casa e trovando protezione a casa di suo nonno. Dirà quindi a suo marito di non sentirsi pronta per tornare con lui nella villetta sulla scogliera e riprendere la loro esistenza e il loro matrimonio, come nulla fosse successo. Il medico dovrà andarsene con la coda tra le gambe ma continuerà a pensare di riconquistare la sua amata, costi quel che costi.

Beautiful Anticipazioni: Liam pensa a Steffy ed è pronto a riconquistarla

Come Finn anche Liam sarà pronto a riconquistare la Forrester. Lo Spencer non riuscirà a togliersi dalla testa il pensiero della sua ex moglie e si farà prendere dai ricordi della vita passata insieme a lei. Wyatt lo sveglierà dalla trans in cui sarà caduto e gli farà raccontare gli ultimi eventi successi. Il giovane gli rivelerà di aver avuto una lunga chiacchierata con Ridge e di avergli confessato i suoi sentimenti per Steffy poi gli confesserà di aver deciso di combattere per riprendersi la sua ex moglie e per avere, finalmente, una chance concreta con lei. Il rampollo di Bill saprà perfettamente di dover combattere contro Finn e che il dottore sarà un rivale non da poco.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Taylor corre in soccorso di Steffy

Ridge e Brooke si troveranno di nuovo da soli dopo il terremoto che ha colpito entrambe le loro figlie. I due saranno molto preoccupati per le loro figlie e spereranno che, prima o poi, possano trovare la serenità che a loro manca. Ma si augureranno soprattutto che trovino una persona che le ami e le protegga. Il Forrester e la Logan faranno riferimento alla loro relazione, che ha tutto quello che possono augurare alle loro bambine. Intanto a Villa Forrester, Steffy sarà raggiunta da Taylor. Sua madre le rivelerà di aver annullato la sua partecipazione a un convegno fuori città per poterle stare vicino e per darle tutto il suo sostegno, di cui ha proprio bisogno in questo terribile momento.

