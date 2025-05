Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 maggio 2025: Hope silura Liam, "Thomas è migliore di te... in tutto!"

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 maggio 2025 vedremo che Hope gelerà Liam rinfacciandogli tutti i suoi errori mentre Luna racconterà a Poppy dei suoi ultimi grandi successi. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap Opera di Canale5.

Hope non ha più peli sulla lingua e non risparmia nessuno, soprattutto non Liam. Nella puntata di Beautiful in onda il 29 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo la Logan gelare lo Spencer senza pietà. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il confronto tra i due ex coniugi si concluderà nel peggiore dei modi e non solo perché Thomas arriverà allo chalet per passare la serata romantica e intima con la sua amata ma anche perché Hope rivelerà al padre di sua figlia di sentirsi amata e desiderata come lui non è mai riuscito a farla sentire. Intanto Luna e Poppy si incontreranno a Il Giardino e parleranno della cena da Steffy. La giovane Nozawa racconterà alla madre della serata stupenda passata insieme a Finn e alla sua fantastica moglie, che lei stima tantissimo.

Beautiful Anticipazioni: Liam deluso da Hope ma non può farci nulla

Liam è inorridito da Hope anzi è proprio disgustato dal suo comportamento. Lo Spencer non avrebbe mai immaginato che la sua ex moglie si lasciasse andare tra le braccia di Thomas dopo quello che il ragazzo ha fatto alla loro famiglia. Per lui scoprire che tra i due c’è una relazione e che potrebbe persino diventare qualcosa di serio, è stato un vero e proprio shock. Diversamente dal passato, Hope non si è lasciata nemmeno scalfire dalle parole del padre di sua figlia e non si è sentita in colpa per quello che sta facendo. Thomas la fa sentire viva e donna e di certo non rinuncerà a questo bel momento per far contento l’uomo che invece l’ha messa più volte in un angolo per tornare tra le braccia di Steffy.

Hope silura Liam, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

In passato Hope si sarebbe preoccupata di rendere felice qualsiasi componente della sua famiglia e si sarebbe fatta in quattro, sacrificandosi, per riuscirci e per rendere tutti contenti. Ma le cose sono cambiate e dopo aver scoperto che Liam ama ancora Steffy, la situazione è cambiata del tutto. Ora vuole pensare solo a lei e alla sua felicità come madre e come donna in carriera. Thomas la sta facendo sentire desiderata e non giudicata. Hope lo ribadirà più volte a Liam e stavolta picchierà duro contro l’ex marito dicendogli che lui non è mai riuscito a farla sentire come si sente ora nonostante la loro relazione di tanti anni. Insomma la figlia di Brooke silurerà il rampollo di Bill, che si sentirà rinfacciare tutti i suoi errori come marito. La conversazione non continuerà - per fortuna per Liam - a causa dell'arrivo di Thomas, pronto a passare la sua serata romantica che la ragazza di cui da tempo è innamorato.

Beautiful: Luna stregata dal fascino di Steffy

Luna è felice come non mai. La cena a casa di Steffy è stata un successo e lei si è sentita una vera star. La Forrester l’ha ringraziata di cuore per quello che ha fatto per RJ e per Eric, mantenendo un segreto molto grande e stando vicino a suo fratello e suo nonno, quando ne avevano più bisogno. Luna è molto contenta di queste lodi ma soprattutto di aver avuto modo di passare del tempo con la moglie di suo cugino Finn, che lei considera un vero mito. La giovane non riuscirà a trattenere il suo entusiasmo e racconterà tutto a Poppy, come un fiume in piena. Madre e figlia si incontreranno a Il Giardino, dove avranno modo di raccontarsi le ultime vicende che riguardano entrambe e Li, che ancora non accetta la loro presenza a Los Angeles.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.