Beautiful Anticipazioni Puntate del 25 maggio 2025: Hope difende Thomas a spada tratta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 maggio 2025. Le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap ci rivelano che Hope non lascerà che Brooke insulti Thomas. La piccola Logan lo difenderà a spada tratta ma non si limiterà a questo...

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento domenicale. Le anticipazioni della puntata in onda il 25 maggio 2025, alle ore 14.00 su Canale5, ci rivelano che l’incontro tra Hope e sua madre si trasformerà in una discussione avvelenata. Brooke non riuscirà a trattenere il suo sdegno di sapere sua figlia ancora tra le braccia di Thomas e cercherà di convincerla ad allontanarsi dal Forrester. La piccola Logan non vorrà sentire nulla contro il suo nuovo partner e difenderà a spada tratta sia il figlio di Ridge che la sua libertà di vivere la sua vita come lei vuole, senza intromissioni da parte di nessuno. La giovane picchierà duro contro Liam, colpevole di averla resa sempre insicura a causa della sua indecisione tra lei e Steffy. Intanto quest’ultima, dopo aver scoperto la verità su Eric, tornerà a casa e racconterà tutto a Finn, speranzosa che suo marito possa darle una mano. Il dottore però non potrà darle le buone notizie che lei spera. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Hope vuole essere libera, ecco cosa sta succedendo nelle puntate di Beautiful

Hope continua la sua relazione con Thomas e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. L’affetto e l’interesse del Forrester la stanno aiutando a riprendere fiducia in se stessa ma soprattutto la stanno facendo sentire libera per la prima volta nella sua vita. Nessuno, tranne Thomas, sembra capirla. Steffy l’ha aggredita senza pietà e l’ha accusata di giocare con i sentimenti di suo fratello mentre Brooke le sta remando contro, proseguendo con il suo solito atteggiamento contro il suo figliastro, che lei da sempre considera come un ostacolo. Hope ha però giurato di non lasciare che questa volta le sue decisioni siano condizionate dalla sua famiglia, come purtroppo è sempre successo.

Beautiful Anticipazioni 25 maggio 2025: Hope difende a spada tratta Thomas

Nella puntata di Beautiful del 25 maggio 2025, la conversazione tra Hope e Brooke – cominciata parlando di Eric e della sua malattia – si trasformerà in un nuovo litigio tra madre e figlia. La Logan tornerà a pungolare la sua bambina e a spingerla ad allontanarsi dal Forrester ma la giovane non si lascerà nemmeno scalfire dalle parole della sua mamma. Difenderà Thomas e la sua relazione con lui, dichiarando di sentirsi libera come non mai ma soprattutto non giudicata e amata per quella che è, senza se e senza ma. Hope dichiarerà che Liam non è mai riuscito a farla sentire così e questo perché è sempre stato diviso tra lei e Steffy, incapace di scegliere tra loro e di dare a una o l’altra un amore incondizionato. Il figlio di Ridge sta riuscendo dove altri non si sono nemmeno avvicinati. Brooke sarà costretta a chiudere questa discussione, sempre più convinta che la sua bambina stia sbagliando e che si stia mettendo in pericolo.

Beautiful Anticipazioni: Steffy chiede aiuto a Finn per curare Eric

Steffy è sotto shock. Ridge ha rivelato ai suoi figli della malattia di Eric e i ragazzi non hanno potuto fare a meno di sciogliersi in lacrime quando il loro nonno si è lasciato andare a una dichiarazione su quanto sia fortunato ad avere una famiglia come la sua e sull’importanza di vivere appieno la propria vita. Asciugate le lacrime per non far capire al patriarca di sapere tutto su di lui, Steffy tornerà a casa e racconterà ogni cosa a Finn. La giovane chiederà al marito un consulto medico e gli chiederà di fare quello che può per aiutare il suo nonnino. Il dottore non potrà darle buone notizie, almeno non ora; non ha visto le cartelle cliniche e quindi non sa cosa stia davvero succedendo al Forrester senior. Il giovane prometterà di informarsi appena sarà arrivato in ospedale.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.