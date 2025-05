Beautiful Anticipazioni Puntate del 27 maggio 2025: Luna felice come non mai ed è tutto merito di Steffy!

Anticipazioni TV

Per Luna è in arrivo una bella sorpresa. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 27 maggio 2025 alle ore 13.50 su Canale5, Luna non starà più nella pelle e non vedrà l’ora di raggiungere casa di Steffy, da cui è stata invitata a cena. La Nozawa è felice come non mai e questo perché la Forrester è per lei non solo la sorella del suo innamorato ma anche e soprattutto una delle donne più importanti della moda e un’icona da imitare. La serata andrà molto bene e sarà piacevole per tutti. Steffy ringrazierà la stagista per essere stata vicina a suo fratello, in un periodo difficile della loro vita.

Beautiful Anticipazioni: Luna in crisi ma per fortuna c’è RJ

Beautiful Anticipazioni 27 maggio 2025: Luna a cena da Steffy

Steffy vuole conoscere meglio Luna personalmente. Per questo ha deciso di organizzare una cena con la ragazza che ha stregato suo fratello e che gli è stata vicino per tutto questo tempo. Steffy sa della malattia di Eric e sa anche che la Nozawa è stata una spalla su cui piangere per il suo adorato fratellino; per questo le deve molto. A rendere il tutto più interessante è il fatto che Luna sia anche la cugina di Finn e lei vuole conoscere tutto della famiglia, un po’ misteriosa, di suo marito. L’invito verrà accolto con grandissimo entusiasmo sia da RJ che da Luna, che non starà nella pelle.

Luna arriverà a casa di Steffy contenta come non mai. La ragazza non potrà credere di aver avuto una simile occasione nella sua vita e sarà felice che la donna che tanto stima sia non solo la moglie di suo cugino ma anche la sorella maggiore del suo nuovo amore. La giovane varcherà la soglia della casa sulla scogliera così tanto emozionata che Steffy ne sarà intenerita. La Forrester la ringrazierà per quello che ha fatto per RJ e per suo nonno e la serata andrà molto bene. Luna entrerà sempre più nelle grazie della famiglia e per lei sarà un vero successo.

