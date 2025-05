Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 maggio 2025: Liam inorridito e disgustato da Hope... e Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 28 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo Liam sempre più sconvolto dalle decisioni di Hope che stavolta gli confiderà che...

Liam sarà sconvolto da Hope. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 28 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il loro incontro prenderà delle pieghe particolarmente complicate. Lo Spencer scoprirà che la Logan non solo ha cominciato ad avere dei rapporti intimi con Thomas ma anche che non esclude che in futuro le cose tra loro possano diventare serie. Per il figlio di Bill sarà un vero shock e non riuscirà a mandare giù questa terribile novità. Intanto alla Forrester Creations continuerà l'incontro al vetriolo tra Brooke e il suo figliastro, costretto a giustificarsi con lei per quello che sta accadendo con sua figlia. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Hope beccata in pieno da Liam

Hope ha difeso Thomas a spada tratta prima con Brooke e poi si è ritrovata a farlo con Liam, arrivato a casa sua. Lo Spencer ha raggiunto la dimora dove per tanti anni ha vissuto insieme alla Logan per parlare di Beth ma si è trovato davanti a una scena che mai avrebbe voluto vedere: Hope in lingerie per Thomas Forrester. Il ragazzo ha capito subito che la madre di sua figlia stava aspettando il figlio di Ridge ma la cosa che lo ha sconvolto è averla vista succinta e chiaramente pronta a una serata intima. Liam non immaginava che il rapporto tra i due fosse arrivato sino a questo punto e rimarrà ancora più senza parole quando la giovane gli farà un’altra scottante confessione.

Beautiful: ecco cosa succederà nella puntata del 28 maggio 2025

Liam cercherà di convincere Hope a smettere di frequentare Thomas e la ragazza gli risponderà di essere stanca di ricevere sempre questi consigli da parte della sua famiglia. La Logan vorrebbe essere lasciata in pace ma soprattutto libera di vivere la sua vita come meglio crede. Per questo non si farà alcuno scrupolo di confessare che la sua relazione con Thomas sia diventata molto passionale ma senza impegno. La giovane sconvolgerà il suo ex marito rivelandogli di non escludere che le cose possano diventare serie e che lei e lo stilista potrebbero persino fare coppia fissa. Liam sbiancherà disgustato da quanto sta sentendo e spererà che il suo peggior incubo non si realizzi.

Brooke scatenata più che mai nell’episodio di Beautiful

Brooke ha tirato fuori gli artigli e ha insultato Thomas. Il Forrester non si è lasciato condizionare dalle parole della sua matrigna e ha anzi si è difeso e ha certato di farle capire che lui ama davvero Hope e che vuole il suo bene. Il giovane stilista sta tentando in tutti i modi di vincere le ritrosie della sua famiglia – Steffy compresa – convinta che tra lui e Hope non possa esserci alcun rapporto sincero. Il ragazzo è certo che tra lui e la bionda le cose andranno bene e che lui non ripeterà gli errori del passato. Purtroppo però nessuno sembra credere che la loro relazione abbia un futuro. C’è chi infatti crede che Hope si stia approfittando di Thomas e chi è sicuro che quest’ultimo non sia guarito dalle sue ossessioni e possa tornare a essere pericoloso.

