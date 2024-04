Beautiful, Anticipazioni Puntate del 27 aprile 2024: Ridge e Brooke di nuovo insieme... ma solo per Natale!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 27 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Eric inviterà Ridge a passare il Natale in famiglia nonostante ci sia anche Brooke. Tutta la famiglia sarà riunita ma Sheila farà ancora paura.

Sarà un Natale molto particolare quello che vedremo festeggiare nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 27 aprile 2024, a partire dalle ore 13.45. Ridge confiderà a suo padre di come Taylor e Brooke gli abbiano dato entrambe il benservito e il Forrester senior, piuttosto colpito dalla decisione delle due donne, inviterà suo figlio a non scoraggiarsi e a passare il Natale a casa con lui, anche se Brooke sarà presente. Lo stilista accetterà, convinto di poter affrontare la situazione. Alla Villa tutto procederà per il meglio anche grazie alle recenti belle notizie sulla salute di Katie. Le sorelle Logan, insieme a Carter, Zende, Paris, Pam, Charlie, Hope, Liam, i bambini incluso Douglas, si riuniranno intorno al pianoforte di Eric per festeggiare tutti insieme e per ringraziare delle cose belle che la vita ha donato loro.

Anticipazioni Beautiful: Ridge rivela a Eric della decisione di Brooke e Taylor

Taylor e Brooke hanno gelato Ridge e il Forrester fatica ancora a credere che le sue due donne abbiano deciso di sotterrare l’ascia di guerra e abbiano preso una decisione insieme e di comune accordo. Lo stilista confesserà la cosa – con un certo imbarazzo – al padre, che sin dalla sua reunion con la Hayes, si era mostrato preoccupato per le sue azioni. Eric non potrà nascondere la sua sorpresa, persino divertita, nel sapere che suo figlio ha ricevuto il benservito da entrambi i suoi amori ma visto che è Natale, non potrà certo esimersi dall’invitarlo a passare la Vigilia insieme alla sua famiglia, nonostante Donna abbia invitato entrambe le sue sorelle.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Brooke di nuovo insieme ma solo per Natale

Nonostante un po’ di imbarazzo, Ridge accetterà di passare il Natale in famiglia e la cosa non turberà nemmeno Brooke. I due si ritroveranno insieme e brinderanno a un nuovo inizio, non dimenticando il grande amore che li ha uniti e che li unirà sempre. Eric raccoglierà tutti intorno a sé e al suo pianoforte e le sorelle Logan – con Katie che ha superato la sua paura ed è felice degli ottimi risultati delle sue analisi – insieme a Carter, Zende, Paris, Pam, Charlie, Hope, Liam, i bambini incluso Douglas, brinderanno al giorno più bello dell’anno e alle belle cose che la vita gli ha riservato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Natale non spazza via l’incubo Sheila

Steffy e la sua famiglia non parteciperanno alla festa di Natale a Villa Forrester e staranno tra loro nella casa sulla scogliera. Di certo Thomas non è più il benvenuto a casa del nonno e Taylor non dovrebbe stare accanto a Ridge e Brooke. La felicità di tutti sarà oscurata dal pensiero fisso che Sheila sia in fuga e che la polizia non l’abbia ancora stanata. E presto, ve lo anticipiamo, la magia delle festività natalizie dovrà fare posto all’incubo costituito dalla Carter, pronta a tornare all’attacco con un nuovo inaspettato alleato: Bill Spencer.

