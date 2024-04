Beautiful, Anticipazioni Puntate del 22 aprile 2024: Liam in ansia per suo padre. Bill sta perdendo la testa?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 22 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Liam sarà molto preoccupato per l'insistenza di Bill con Katie mentre Steffy e Hope si congratuleranno con Taylor e Brooke per la scelta di dire addio entrambe a Ridge.

Nella puntata di Beautiful in onda lunedì 22 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Liam sarà molto preoccupato per l’atteggiamento di suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane Spencer cercherà di calmare il padre, determinato a tornare alla carica con Katie, nonostante abbia già ricevuto un rifiuto da lei. Il marito di Hope tenterà di farlo ragionare ma senza alcun risultato. Dollar Bill continuerà per la sua strada, convinto di riuscire – almeno stavolta – a riconquistare la sua ex moglie. Intanto Hope e Steffy si congratuleranno con Brooke e Taylor per essere riuscite a fare pace ma soprattutto per aver allontanato entrambe Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Liam in ansia per suo padre

Bill non ha ancora intenzione di gettare la spugna e di rinunciare a riconquistare Katie. Il magnate si è convinto che la Logan sia ancora innamorata di lui e che, insistendo ancora un po’ e promettendole serenità, la donna capitolerà e deciderà di tornare tra le sue braccia. Questo atteggiamento, fin troppo sicuro di sé e al limite della manipolazione, preoccuperà Liam. Il ragazzo cercherà di far ragionare il padre e di fargli capire che quello che sta cercando di fare è assurdo e potrebbe fargli del male. Lo Spencer junior vorrebbe che suo padre ritrovasse la sua serenità e la sua felicità a prescindere da Brooke e Katie e si occupasse dei suoi figli.

Beautiful Anticipazioni: Bill torna all’attacco con Katie

Bill non ascolterà neanche uno dei consigli di Liam e continuerà a essere convinto che Katie lo ami ancora e che sia solo spaventata che lui la faccia soffrire ancora. Il magnate sarà certo che rassicurando la Logan e promettendole che non cadrà più negli errori del passato, le cose tra loro potranno sistemarsi e che lei tornerà tra le sue braccia, dimenticando Carter. Vi anticipiamo che Bill continuerà su questa strada e insisterà così tanto con la sorella di Brooke da far pensare che abbia perso completamente il controllo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Steffy fiere di Brooke e Taylor

Brooke e Taylor hanno gelato Ridge ma anche Hope e Steffy. Le due ragazze hanno trovato le loro madri a brindare insieme a casa della Logan. La Hayes e la sua nuova amica confesseranno alle figlie di aver preso la loro decisione di non farsi più condizionare dal Forrester e dalle sue decisioni ma di essere pronte a dedicarsi a loro stesse. Insomma riveleranno di aver sotterrato l’ascia di guerra e di voler essere amiche e non più nemiche a causa di un uomo che non ha mai deciso quale di loro due sia la donna della sua vita. Le loro bambine saranno fiere di loro e si congratuleranno per questa scelta saggia, che finalmente risolverà tanti dei problemi delle loro famiglie.

