Beautiful, Anticipazioni Puntate del 21 aprile 2024: Taylor e Brooke gelano Ridge... ma anche Hope e Steffy!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 21 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Taylor e Brooke riveleranno a Ridge di aver deciso di non tornare insieme a lui. Le due gli diranno di voler pensare a loro stesse.

Taylor e Brooke geleranno per la prima volta Ridge nelle puntate di Beautiful che vedremo in onda il 21 aprile 2024, dalle ore 14.00 su Canale5. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che le due donne riveleranno al loro ex marito di non essere più disposte a tornare insieme a lui. Entrambe, di comune accordo, hanno deciso di non farsi più del male e confesseranno allo stilista di aver intenzione di volersi occupare di loro stesse, lontano dalle sue lusinghe. Il Forrester rimarrà a bocca aperta, soprattutto perché – dopo tanti anni – la Hayes e la Logan si presenteranno davanti a lui non come nemiche ma come complici e alleate. Anche Steffy e Hope saranno sconvolte da questa novità. Le ragazze, dopo aver discusso a lungo su quale delle loro madri abbia più diritto di stare accanto a Ridge, correranno a casa di Brooke, spaventate che tra le mamme possa scoppiare una dura lite. Ma arrivate alla dépendance troveranno ben altro.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Taylor scelgono loro stesse

Brooke e Taylor hanno deposto l’ascia di guerra e hanno deciso di allearsi contro Ridge. Nessuna di loro cercherà di tornare insieme a Ridge ed entrambe lo allontaneranno dalla loro vita. La Hayes e la Logan capiranno di aver sofferto troppo e di essersi fatte la guerra per anni e per nulla. Alla fine a soffrire sono sempre state loro, chi più o chi meno e tutto per colpa del Forrester, che non ha mai fatto davvero una scelta definitiva su chi sia la donna che ama davvero. Nessuna di loro sarà più disposta a permettergli di metterle una contro l’altra ed è quindi arrivato il momento di scegliere ognuna se stessa.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Taylor gelano Ridge

Brooke e Taylor decideranno di informare personalmente Ridge e di dirgli che non hanno e non avranno alcuna intenzione di tornare con lui. Le due gli diranno di essere deluse dal suo comportamento e dal fatto che sia scappato prima dall’una e poi dall’altra, senza neanche degnarsi di chiarire la situazione che stava lasciando alle sue spalle. Il Forrester sarà sconvolto dalle parole delle due donne della sua vita ma soprattutto sgranerà gli occhi nel vederle unite, solidali, alleate invece che nemiche per la pelle, come lo sono state per tanti anni. Brooke e Taylor confermeranno al designer di aver deciso di non farsi del male a vicenda.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Steffy sconvolte dalla decisione di Brooke e Taylor

Mentre Brooke e Taylor geleranno Ridge, Steffy e Hope continueranno a discutere su quale delle loro madri debba stare accanto al Forrester. Le due ragazze si daranno battaglia e nessuna di loro escluderà battute al vetriolo. La loro litigata sarà interrotta dalla notizia che le loro mamme hanno lasciato la Forrester Creations e sono insieme a casa di Brooke. Le giovani si precipiteranno da loro, spaventate che possano essere passate alle maniere forti ma quella che vedranno una volta varcata la porta della dépendance, sarà una scena epica. Le due signore Forrester staranno brindando alla fine di un’epoca di rivalità e all’inizio di una grande amicizia.

