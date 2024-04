Beautiful, Anticipazioni Puntate del 25 aprile 2024: Paura per Katie. Brooke vuole aiutarla

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 25 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Katie confesserà a Brooke di non volere che nessuno l'accompagni dal medico ma la sorella non le darà ascolto e chiederà a Carter di darle una mano.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 25 aprile 2024, alle ore 13.50, Brooke cercherà di rincuorare Katie, molto preoccupata per il controllo medico che si appresterà a fare. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan bionda cercherà di convincere la sorellina a farsi accompagnare dal dottore ma lei non vorrà in nessun modo che qualcuno le faccia compagnia, per evitare di creare ulteriore ansia e apprensione alla sua famiglia. Brooke non si lascerà però convincere e chiederà a Carter di starle accanto e di presentarsi in clinica a sorpresa, per dimostrarle tutto il suo affetto. Il Walton accetterà con slancio e Katie sarà molto contenta di vederlo accanto a lei in questo momento così particolare.

Anticipazioni Beautiful: Brooke in ansia per Katie

Katie ha chiuso definitivamente con Bill e ha lasciato che lo Spencer perdesse completamente il controllo. La Logan ha deciso di dire basta al suo rapporto con l’ex marito, che per anni ha fatto vacillare la sua vita e le ha spezzato più volte il cuore. Brooke si è complimentata con lei e con la sua forza e le ha confessato di aver fatto lo stesso con Ridge e di aver gelato il Forrester con l’aiuto inaspettato di Taylor. Le due sorelle Logan si sono lasciate andare a confessioni molto accorate e continueranno a farlo parlando della salute di Katie, ancora sotto stretta osservazione da parte dei medici, a causa del suo trapianto di cuore. Brooke sarà molto in ansia per la sorella e si preoccuperà ancora di più quando la sorellina le rivelerà di aver deciso di presentarsi dal dottore senza alcun accompagnatore.

Beautiful Anticipazioni: Katie vuole affrontare tutto da sola

Katie rivelerà a Brooke di non volere nessuno accanto durante la sua visita dal cardiologo. La piccola Logan vorrà affrontare le difficoltà da sola, senza l’aiuto di nessuno e senza che qualcuno della sua famiglia si carichi di ansia e preoccupazione per lei. La madre di Will sarà determinata a impedire che i suoi problemi ricadano sugli altri ma Brooke comprenderà quando sia tesa e preoccupata ma soprattutto quanto abbia bisogno di avere qualcuno al suo fianco, anche se non lo ammetterà mai. La bionda fingerà di essere d’accordo con lei e poi farà di testa sua, chiedendo a Carter di farle un grande favore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke chiede a Carter di stare vicino a Katie

Brooke non potrà permettere che Katie affronti il controllo medico da sola e visto che sua sorella non ha alcuna intenzione di farsi accompagnare da lei, penserà di chiedere a Carter di presentarsi in clinica e di dare alla sua sorellina tutto il sostegno possibile. Il Walton accetterà con slancio questo compito e in effetti Katie sarà molto felice di vedere il suo innamorato accanto a lei dopo aver parlato con il dottore. E sarà contentissima di poter condividere con lui gli ottimi risultati delle sue analisi, che le confermeranno che il trapianto sta funzionando e che tutto ora sarà in discesa. Tra lei e il Walton la sintonia sarà più che evidente e forse presto potrebbe trasformarsi in un profondo e vero amore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.