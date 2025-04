Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 aprile 2025: Brooke ci riprova ma Hope è ormai persa dietro a Thomas

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 aprile 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo che Brooke spererà di convincere Hope a lasciar perdere Thomas mentre Sheila sarà pronta a cominciare il suo nuovo lavoro come cameriera de Il Giardino.

Brooke non ha intenzione di permettere a Hope di tenere vicino Thomas Forrester. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 24 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Logan approfitterà di un momento di calma con sua figlia per tornare a metterla in guardia dal padre di Douglas, che potrebbe rivelarsi pericoloso come un tempo. La ragazza non si farà condizionare dagli avvertimenti della madre e ribadirà di avere tutto sotto controllo. Le due verranno raggiunte da Carter, spaventato anche lui dalla notizia che Deacon e Sheila stiano insieme. Il Walton spronerà la piccola Logan a tornare a parlare con suo padre e convincerlo a non lasciarsi plagiare dalla rossa. A casa Sharpe, Deacon e Sheila saranno molto felici di essersi difesi l’un l’altra e sono contenti della nuova vita che possono cominciare alla luce del sole. Ora che i loro figli sanno di loro, Sheila può cominciare a lavorare al ristorante come nuova cameriera.

Beautiful Anticipazioni 24 aprile 2025: Brooke non molla ma Hope è più testarda di lei

Brooke ha paura per Hope. La Logan ha trovato sua figlia mezza nuda tra le braccia di Thomas e ha capito che la ragazza non sta seguendo nessuno dei consigli ricevuti da lei e da Finn. La piccola Logan sta giocando con il fuoco e la sua mamma è terrorizzata dall’idea che Thomas, che ha dimostrato più volte di non essere molto equilibrato, possa metterla di nuovo nei guai e farla soffrire come ha fatto pochi anni prima. Sebbene il rampollo di Ridge abbia giurato di essere cambiato, Brooke non riesce a credergli e approfitterà di un momento sola con la sua bambina per spronarla ad aprire gli occhi. Hope non avrà alcuna intenzione di ascoltarla nemmeno ora. La giovane si dirà più che mai convinta di voler continuare la sua storia con lo stilista, di cui potrebbe persino essersi innamorata.

Carter sprona Hope a far cambiare idea a Deacon, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Brooke inorridirà nel sentire che Hope potrebbe essersi innamorata di Thomas e spererà che sua figlia non dica sul serio. Le due donne saranno interrotte dall’arrivo di Carter, che darà loro il resoconto delle vendite della Hope for The Future. Il Walton sarà al corrente della relazione assurda tra Carter e Sheila e sarà preoccupato come tutti. L’avvocato spronerà Hope a far ragionare suo padre e riterrà pericoloso, anzi folle, il comportamento dello Sharpe. Hope sarà del suo stesso parere e prometterà di fare un altro tentativo per far ragionare il suo papà.

Intanto all’ospedale, Finn e Li continueranno a parlare di quello che sta succedendo nelle loro vite e la discussione ricadrà su Steffy e i bambini. Il dottore rincuorerà di nuovo sua madre e le confermerà di stare facendo di tutto per riportare sua moglie a casa da lui.

Beautiful: Sheila pronta a diventare la nuova cameriera de Il Giardino

Deacon e Sheila saranno molto contenti di aver visto Brooke e Ridge annientati dalla forza del loro amore e si convinceranno di avere la forza necessaria per superare ogni ostacolo. Ora che la notizia del loro rapporto si è diffusa e non è più un segreto, la Carter può uscire allo scoperto e cominciare a lavorare come cameriera a Il Giardino. Un nuovo lavoro e una nuova vita per la criminale che Deacon tanto ama e che è disposto a proteggere contro tutto e tutti. Ma presto una visita inaspettata e poco gradita guasterà il primo giorno di lavoro della rossa, che si troverà inzuppata dalla testa ai piedi di sugo!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.