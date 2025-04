Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 aprile 2025: Li provoca Sheila e le spiaccica la faccia in un piatto di pasta!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 25 aprile 2025 Li e Sheila saranno protagoniste di una lite "sugosa". Vediamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Sheila è felice di cominciare il suo primo giorno come nuova cameriera de Il Giardino ma qualcuno le guasterà la giornata. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Li, dopo essersi assicurata che suo figlio stia facendo di tutto per recuperare il suo rapporto con Steffy, si recherà al ristorante per affrontare la Carter faccia a faccia. Le due donne hanno un conto in sospeso e per la rossa non sarà facile mantenere la calma davanti all’altra madre di Finn, sicuramente arrivata per combinare guai. E in effetti la dottoressa farà esattamente così. Sfruttando il fatto che la rossa non possa reagire sia perché lei è una cliente del ristorante sia per non finire di nuovo in prigione, Li provocherà la sua nemica e poi le spiaccicherà il viso nel piatto di pasta da lei stessa ordinato. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Li infastidita da Luna e Sheila

Finn è rimasto sconvolto da Li e dal suo odio verso Poppy. La Nozawa ha rivelato al figlio di non voler più avere a che fare con sua sorella per vecchie ruggini che non si sono mai risolte tra loro e che lei, di sicuro, non vorrà guarire. La dottoressa ha confessato al ragazzo di considerare sua zia una poco di buono, una capace di fare del male alla sua famiglia senza nemmeno accorgersene e pentirsene ma soprattutto se pensare di riparare. Del resto è fuggita come una ladra dopo la loro ultima discussione. Finn cercherà di convincere sua madre a dare almeno un’opportunità a Luna ma lei cambierà discorso e cercherà di capire se ci siano sviluppi con Steffy.

Beautiful: Li vuole che Steffy torni a casa e farà di tutto per farlo succedere

Li ribadirà al figlio di essere molto preoccupata per la sua situazione famigliare e di volerlo vedere felice una volta per tutte. Questo non accadrà mai se non convincerà Steffy di non volere Sheila nella sua vita, mai più. La Nozawa picchierà molto duro con il suo ragazzo e vorrà sapere se sta facendo di tutto per spronare sua moglie a tornare a casa con i bambini. Il bel medico le dirà di essere in contatto costante con la Forrester e di sapere quello che sta facendo e la spingerà a guardare il suo comportamento, sempre più strano e nevrotico da quando Luna è a Los Angeles. E in effetti Li è molto nervosa da quando ha scoperto che sua nipote è in città. Di certo non si sarebbe aspettata il suo arrivo e questo complica ulteriormente la già strana e pericolosa situazione che lei e i suoi cari stanno vivendo. Ma troverà un modo per togliersi un sassolino dalla scarpa.

Li vs Sheila, la guerra diventa “sugosa”! Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Li deciderà di affrontare faccia a faccia Sheila e di “complimentarsi” personalmente del suo fidanzamento. La Nozawa si presenterà a Il Giardino come cliente e chiederà di essere servita dalla nuova cameriera. Sheila arriverà al suo tavolo e capirà che la dottoressa non è capitata là per caso. Le due donne cominceranno a battibeccare e Li provocherà la Carter sicura che lei non reagirà. Ci sono altri clienti in giro e lei non farà di sicuro una mossa falsa, che la riporterebbe nei guai con la giustizia. Farà lei però una mossa azzardata. Dopo aver chiesto un piatto di pasta, spiaccicherà la testa di Sheila sugli spaghetti al sugo fumanti.

Sheila si rialzerà dal piatto con un’espressione glaciale. La donna non potrà reagire come vorrebbe e si limiterà a rispondere per le rime alla sua nuova grande nemica. La loro lite farà spaventare Hollis, che sarà costretto a chiamare Deacon.

