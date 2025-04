Beautiful Anticipazioni Puntate del 26 aprile 2025: Nuove bugie in arrivo per Steffy ma Liam non ci sta... nemmeno stavolta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 26 aprile 2025 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Liam scoprirà che Finn non ha informato Steffy della relazione tra Sheila e Deacon e deciderà di chiamarla lui. Intanto Hope tornerà da Deacon per pregarlo di lasciare la Carter ma sarà un altro insuccesso.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 26 aprile 2025, alle ore 13.50 su Canale5. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Ridge non capirà come mai Finn non abbia avvertito Steffy della relazione tra Deacon e Sheila. Il dottore spiegherà al suocero di non aver voluto turbare la moglie, già piuttosto in ansia per quello che sta succedendo a Los Angeles. Il Forrester non sarà per nulla contento di questa decisione ma non lo sarà soprattutto Liam. Lo Spencer verrà a sapere tutto e penserà che la sua ex moglie meriti di sapere tutta la verità e subito. Deciderà quindi di chiamarla lui per informarla. Intanto Hope tornerà da Deacon per riprovare a convincerlo a lasciar perdere Sheila. La conversazione tra padre e figlia sarà interrotta da Hollis, che chiamerà il suo principale per avvertirlo che tra i tavolini de Il Giardino è scoppiata una rissa. E la lite in questione sarà proprio quella della Carter e di Li. La Logan delusa dal comportamento del padre tornerà alla Forrester dove troverà Thomas a confortarla. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni 26 aprile 2025: Liam pronto a difendere Steffy costi quel che costi

Liam è pronto a tutto per difendere Steffy e anche stavolta si metterà in mezzo al suo matrimonio, convinto che Finn stia sbagliando. Come Ridge, il ragazzo scoprirà che il dottore non ha informato sua moglie della relazione tra Deacon e Sheila e la cosa lo preoccuperà non poco. Allo Spencer non basteranno le rassicurazioni che il medico darà al suocero, al quale dirà di non aver voluto turbare ulteriormente la consorte e penserà di agire per conto suo. Sarà lui ad avvertire la Forrester di quello che sta succedendo a Los Angeles in sua assenza e non aspetterà come invece vuole fare il dottorino, che si sta rivelando sempre più pericoloso… almeno per lui.

Beautiful: Hope torna da Deacon ma colleziona un altro insuccesso

Liam informerà Steffy di quanto sta succedendo e la Forrester potrebbe infuriarsi ulteriormente con suo marito per non essere stata avvisata come avrebbe dovuto essere. Staremo a vedere come evolverà questa situazione. Sicuramente le cose andranno male a Hope. La Logan tornerà da suo padre per cercare di convincerlo a lasciar perdere Sheila e per fargli capire che il suo legame con la Carter potrebbe sancire la fine del loro rapporto. La giovane non vorrà perdere il suo papà ma se lui continuerà così, sarà costretta a tenersi ben lontana da lui. Deacon continuerà a rassicurarla che Sheila è cambiata ma i due non finiranno la conversazione. Hollis arriverà per informare lo Sharpe che a Il Giardino è scoppiata una rissa.

Hope si consola tra le braccia di Thomas, ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

La rissa in questione sarà quella tra Sheila e Li. La Nozawa ha provocato Sheila e le ha spiaccicato la faccia in un piatto di pasta. Dopo questa azione le cose tra loro sono degenerate e Deacon sarà costretto a intervenire, lasciando però sua figlia senza nessuna risposta da parte sua. Hope tornerà alla Forrester disperata e troverà conforto in Thomas. Il giovane l’abbraccerà e le lascerà sfogare tutto il suo risentimento per gli uomini che l’hanno tradita, partendo da Liam che è sempre stato in bilico tra lei e Steffy.

