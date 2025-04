Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 aprile 2025: Eric è al capolinea!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 aprile 2025. Nella puntata della Soap di Canale5 vedremo che le condizioni di salute di Eric saranno inesorabilmente compromesse. Il Forrester avrà le ore contate.

Le condizioni di salute di Eric si faranno ancora più preoccupanti. Nella puntata di Beautiful in onda il 22 aprile 2025, alle ore 13:45 su Canale5, vedremo il Forrester occupato a finire la nuova collezione con cui sfiderà Ridge. Lo stilista comincerà a tossire molto forte e purtroppo a tossire sangue. Donna se ne accorgerà e chiamerà immediatamente il dottor Colby. La Logan scoprirà con orrore che il suo compagno ha nascosto per diverse settimane questi sintomi e sarà piuttosto chiaro per tutti che il patriarca della Forrester stia rischiando grosso. Il medico rivelerà che la vita di Eric è appesa a un filo. Intanto alla Forrester, Ridge continuerà a chiedersi se stia facendo la cosa giusta ma soprattutto si interrogherà sul perché lui e suo padre si siano dichiarati guerra. Confiderà a Brooke di essere molto teso e deluso dal fatto che il suo papà gli abbia messo i bastoni tra le ruote e non gli abbia lasciato campo libero per assumere la guida all’azienda. Brooke cercherà di calmarlo ma senza riuscire a lenire tutte le sue ferite. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 22 aprile 2025: Eric tossisce sangue

Eric sta molto male e le sue condizioni di salute sono destinate ad aggravarsi sempre di più. Il Forrester non ha seguito i consigli del dottore, ma soprattutto ha deciso di non rivelare a nessuno che i suoi sintomi sono peggiorati. Noi lo abbiamo già visto tossire sangue ma il designer si è guardato bene dal confidare questa terribile novità a Donna e ovviamente ha taciuto con il suo medico curante. La verità sta però per venire a galla. La Logan lo vedrà in preda a uno dei suoi terribili attacchi e capirà immediatamente che la situazione le è sfuggita completamente di mano. La sorella di Brooke chiamerà immediatamente il dottor Colby, speranzosa che il professionista possa dare una mano al suo "orsacchiotto di miele".

Beautiful Anticipazioni: Eric al capolinea

Il dottor Colby non darà belle notizie a Donna ed Eric. Il medico riferirà loro che purtroppo si sta verificando esattamente quello che temeva, ovvero che le condizioni di salute del Forrester sono inesorabilmente peggiorate. Donna sbiancherà spaventata da questa terribile notizia mentre Eric sarà più che mai convinto di voler continuare esattamente come sta facendo. Il Forrester non vorrà mollare la presa proprio ora che è a un passo dal vincere la sfida contro suo figlio. Si tratta di una questione troppo importante per lasciarla andare e per rinunciarvi. Deve dimostrare a tutti, a Ridge per primo, di non essere uno stilista finito e di poter ancora dare tanto all’azienda che lui e Stephanie hanno costruito. Deciderà quindi di non seguire ancora i consigli del medico e di mettere ulteriormente a rischio la sua vita. Sì, perché sarà ormai chiaro che Eric sia al capolinea e che abbia le ore contate.

Ridge deluso da suo padre, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Alla Forrester Creations Ridge continuerà a occuparsi della sua collezione e tutti in azienda saranno molto curiosi di vedere la sfida tra padre e figlio. Lo stilista non sarà altrettanto entusiasta di sfidare il suo papà anzi confesserà a Brooke di sentirsi sempre più infastidito da quello che sta succedendo. Non avrebbe mai voluto ritrovarsi in guerra con suo padre, ma soprattutto non avrebbe mai desiderato che lui mettesse in dubbio la sua capacità di prendere in mano le redini dell’azienda. Ridge rivelerà alla compagna di non sentirsi apprezzato da Eric e di sentirsi sminuito da lui, che ancora non lo ritiene capace di occuparsi da solo della maison di moda. La Logan cercherà di rassicurarlo e gli dirà che è stato proprio suo padre a nominarlo CEO e probabilmente è più che mai convinto di volerlo come suo erede, ma forse ha bisogno di un po’ di tempo per abituarsi all’idea.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.