Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 aprile 2025: Luna accusa Li di averla esclusa mentre Brooke è inorridita da Hope!

Nella puntata di Beautiful in onda il 20 aprile 2025 vedremo che Luna accuserà Li di averla esclusa dalla famiglia mentre Brooke se la prenderà con Hope, che non sembra comprendere il pericolo che sta correndo con Thomas. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, continuerà il furioso battibecco tra Li e Luna. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la giovane stagista accuserà la zia di aver escluso lei e sua madre dalla famiglia anche nei momenti in cui avrebbero potuto spalleggiarsi e aiutarsi. La dottoressa Nozawa sarà sempre più convinta che sua nipote non debba per nessun motivo rimanere a Los Angeles e le giurerà di fare di tutto per cacciarla non solo dalla maison ma dalla città. Intanto Brooke scoprirà Hope e Thomas in atteggiamenti intimi e la cosa la renderà molto nervosa. Possibile che sua figlia non si renda conto del pericolo che sta correndo?

Beautiful: Luna e Hope nei guai

Luna e Hope sono in crisi. Le due, per un motivo o per l’altro, stanno affrontando dei momenti terribili. La Nozawa è stata scoperta da sua zia Li, che da allora non smette di minacciarla, mentre Hope è terrorizzata dalla relazione tra Deacon e Sheila. La piccola Logan ha chiesto a sua madre di affrontare e far ragionare suo padre ma il faccia a faccia tra la bionda, lo Sharpe, Ridge e la Carter non ha avuto alcun tipo di successo. Il barista ha confermato la sua decisione e non intende cambiare idea, né ora né mai.

Mentre aspettava il resoconto dell’incontro tra sua madre e suo padre, Hope ha trovato consolazione in Thomas, con cui ha passato dei momenti bollenti nell’ufficio di progettazione mentre Luna ha continuato a sostenere di voler a ogni costo rimanere a Los Angeles.

Beautiful Anticipazioni 20 aprile 2025: Luna accusa Li di averla esclusa dalla famiglia

Li ha scoperto che Luna sta lavorando alla Forrester e la cosa non le è piaciuta per nulla. La Nozawa ha aggredito la nipote e le ha intimato di lasciare immediatamente la maison e la città. La stagista non ha alcuna intenzione di andarsene, non ora che sa di avere l’appoggio – e l’amore - di RJ, che l’ha baciata in un impeto di disperazione. La ragazza, sicura di essere sostenuta, tirerà fuori le unghie ancora di più e accuserà la zia di aver escluso lei e sua madre dalla famiglia e di averlo fatto anche quando si trattava di situazioni importanti, in cui lei e Poppy avrebbero dovuto almeno essere informate. Luna si riferirà al momento in cui Finn ha rischiato di morire ma nemmeno davanti a questo argomento la dottoressa Nozawa si lascerà condizionare.

Brooke trova Hope tra le braccia di Thomas, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Mentre Luna continuerà a difendersi da sua zia Li, Brooke tornerà alla Forrester per raccontare a Hope del suo incontro infruttuoso con Deacon. La Logan troverà la figlia mezza nuda tra le braccia di Thomas e capirà subito quello che è successo tra i due ragazzi. Rimasta sola con la sua bambina le chiederà di smetterla immediatamente con questo comportamento pericoloso, che potrebbe causarle molti problemi in futuro; le ricorderà di quanto Thomas era ossessionato da lei e di quanto abbiano faticato a ripristinare il loro equilibrio. Ma Hope la starà ad ascoltare?

