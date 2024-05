Beautiful Anticipazioni Puntate dal 19 al 25 maggio 2024: Brooke scende in campo per far rinsavire Bill!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 19 al 25 maggio 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 19 al 25 maggio 2024, alle ore 13.50 dal lunedì al sabato e alle ore 14.00 la domenica su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 19 maggio 2024

Katie è sconvolta da quello che ha fatto Bill e non riesce a credere che il suo ex marito abbia aiutato Sheila a farla franca con Steffy e Finn e se ne sia persino innamorato. Convinta di riuscire a farlo ragionare, la Logan si dirige a Villa Spencer per parlargli. Una volta faccia a faccia con lui, si rende conto di non poter fare più nulla. Dollar Bill è completamente plagiato dalla Carter.

Bill caccia Katie dalla sua casa e bacia Sheila, sua nuova compagna di vita. La Carter canta vittoria, ora lei è finalmente libera e può cominciare una nuova vita, con tutti gli agi e con la libertà che ha sempre desiderato. Intanto Steffy e Finn faticano a capacitarsi di quanto successo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 12 maggio 2024

Puntata in onda Lunedì 20 maggio 2024

Finn e Steffy devono rivelare anche a Li di essere stati ricattati da Bill. Per la dottoressa è l’ennesimo smacco ricevuto dalla sua rivale. Katie è ancora sconvolta e non riesce a capire come il suo ex marito si sia lasciato plagiare così tanto da una pazza come la Carter. La Logan è visibilmente turbata dalla discussione che ha avuto con lui. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 20 maggio 2024.

Puntata in onda Martedì 21 maggio 2024

Katie rivela a Carter di essere molto preoccupata che la nuova relazione di Bill con Sheila, possa mettere in pericolo Will, suo figlio. Il Walton cerca di rassicurarla. Intanto sia Liam che Wyatt non possono credere che il loro padre abbia perso così tanto la testa e decidono di chiarire le cose con lui, parlandogli faccia a faccia. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 21 maggio 2024.

Puntata in onda Mercoledì 22 maggio 2024

Wyatt e Liam non ottengono nulla di positivo dalla conversazione con il loro padre. Bill informa i due che la sua relazione con Sheila non solo è salda e durerà per sempre ma lo rende pure felice. I ragazzi sono sconvolti quanto Finn e Steffy, che tentano di tornare alla normalità nonostante quanto successo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 22 maggio 2024.

Puntata in onda Giovedì 23 maggio 2024

Steffy e Finn non vogliono che la storia di Bill e Sheila condizioni del tutto la loro vita. I due cercano di riacquistare la serenità sebbene non abbassino la guardia. Sono pronti a tutto pur di fermare la pazzia della Carter. Brooke, Hope e Liam sono molto in ansia per Bill e sperano che prima o poi lo Spencer torni a ragionare. I tre sono soprattutto stupiti di come il magnate abbia usato un vile ricatto e tenga Taylor sotto scacco, pur di proteggere Sheila. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 23 maggio 2024

Puntata in onda Venerdì 24 maggio 2024

Brooke decide di non rimanere con le mani in mano e di affrontare anche lei Bill. La Logan si presenterà a casa sua per convincerlo a tornare indietro sui suoi passi e a fare arrestare la Carter. Proprio davanti a lei, la bionda si lascerà andare a un discorso molto accorato diretto al suo ex marito. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 24 maggio 2024

Puntate in onda Sabato 25 maggio 2024

Il discorso accorato di Brooke sembra scalfire Bill. La Logan ha fatto centro? Deacon è molto felice perché finalmente sta per diventare il proprietario de Il Giardino. Hope è fiera di lui ma ha da rivelargli una notizia sconcertante. La ragazza gli confessa che Bill e Sheila si sono messi insieme.

Nonostante inizialmente il suo discorso abbia fatto presa, Brooke deve arrendersi al fatto che Bill abbia scelto Sheila e ne sia innamorato. Lo Spencer le rivela persino di aver bisogno della Carter.

Bill rifiuta di lasciare Sheila e anche Brooke deve lasciare Villa Spencer. Prima di farlo giura di fare di tutto affinché la Carter venga arrestata. Intanto Eric e Zende ricevono delle brutte notizie. Le recensioni sui modelli che hanno creato per l’ultima sfilata non sono positive. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 25 maggio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.