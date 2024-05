Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 maggio 2024: Bill gela Liam e Wyatt

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 23 maggio 2024. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Bill lascerà Liam e Wyatt senza parole. Non lascerà Sheila per nessun motivo neanche davanti alle preghiere dei suoi figli.

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 maggio 2024 su Canale5, alle ore 13.50, Liam e Wyatt penseranno di aver perso per sempre il loro padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi, arrivati a Villa Forrester, cercheranno di spingere Bill a tornare in sé e ad allontanare Sheila dalla loro casa. Peccato però che lo Spencer sia più che mai deciso ad avere una relazione con la Carter e riveli ai figli, gelandoli, di essere innamorato come non mai e di aver trovato, finalmente, la donna che potrà amarlo e capirlo nonostante i suoi errori. Dopo aver fatto capire ai suoi rampolli che non lascerà andare la rossa, li inviterà ad andarsene dalla sua casa e a non tornarci più se prima non avranno cambiato idea sulla sua nuova compagna. Intanto Steffy e Finn cercheranno di capire quali mosse mettere in atto per difendersi dai loro nemici e non perdere la loro felicità.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Wyatt all’attacco

Liam e Wyatt sono partiti all’attacco di Bill. I due ragazzi, scoperto che il loro padre ha iniziato una relazione con Sheila e che è persino riuscito a salvarla dal carcere ricattando Steffy, hanno deciso di parlargli faccia a faccia. I rampolli di casa Spencer hanno sperato che almeno loro potessero riuscire a convincere Dollar Bill a tornare in sé ma purtroppo il loro incontro si rivelerà infruttuoso. Né l’uno né l’altro riusciranno a strappare il loro amato papà dalle grinfie della rossa, che si presenterà davanti a loro, pronta a far capire che il magnate ora è dalla sua parte e ci rimarrà per sempre. Ma a gelare i due ragazzi saranno soprattutto le parole dello stesso Bill Spencer, che non lascerà purtroppo alcuno spiraglio di speranza.

Beautiful Anticipazioni: Bill gela Liam e Wyatt

Bill non permetterà a nessuno, nemmeno ai suoi figli, di mettersi in mezzo nella sua relazione con Sheila. Prima di cacciarli di casa, il magnate sarà molto chiaro con i suoi “bambini” e rivelerà loro di aver trovato una felicità che pensava di non trovare. Dirà loro che Sheila lo rende felice ma soprattutto non lo fa sentire sbagliato e non lo giudica per il suo passato da criminale. Sarà una confessione che farà venire la pelle d’oca ai rampolli e che farà capire loro che il dado è ormai tratto e la rossa ha vinto. Sheila Carter ha traviato Bill Spencer e niente e nessuno potrà riportarlo a ragionare… o forse no. C’è ancora qualcuno che non ha fatto le sue mosse.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn pronti a una nuova vita

Mentre Wyatt e Liam cercheranno di non perdere definitivamente le speranze, Steffy e Finn tenteranno di riordinare le idee e di non lasciarsi condizionare dagli eventi. I due ragazzi sono perfettamente consapevoli di non essere al sicuro e di non potersi dedicare l’uno all’altra senza doversi guardare le spalle. Non si lasceranno però sopraffare da quanto sta accadendo e prometteranno di trovare la serenità perduta, costi quel che costi. Ci riusciranno o qualche altra sorpresa li attende al varco?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.