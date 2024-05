Beautiful, Anticipazioni Puntate del 25 maggio 2024: Brooke vs Sheila. Lo scontro tra titani è arrivato!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 maggio 2024, su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci dicono che Brooke affronterà Sheila e Bill. Riuscirà a convincere lo Spencer a cacciare la Carter?

Nelle puntate di Beautiful in onda il 25 maggio 2024, a partire dalle ore 13.50 su Canale5, Brooke scenderà in campo contro Sheila. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan deciderà di parlare faccia a faccia con Bill e di affrontare con lui quello che sta succedendo. La madre di Hope non riuscirà a trattenere la sua ira e la sua preoccupazione nei confronti dell’ex marito e lo pregherà di tornare in sé e di non lasciarsi traviare dalla malefica rossa, che ha fatto per anni del male alla sua famiglia. Lo Spencer sembrerà cedere davanti ai racconti e al discorso accorato della sua ex ma poi sceglierà di cacciare pure lei di casa, come ha fatto con Katie e con i suoi figli. Intanto Hope si presenterà a Il Giardino dal padre. La giovane rivelerà a Deacon del fidanzamento della Carter e si congratulerà con lui per l’acquisto del ristorante, che ora potrà gestire in autonomia.

Anticipazioni Beautiful: Brooke contro Sheila!

Brooke, Hope e Liam sono in ansia per Bill. La Logan senior ha deciso di intervenire e di provare a parlare lei con il suo ex marito. L’ex moglie di Ridge sa perfettamente di avere un certo appeal sullo Spencer e spera che il suo intervento risolva qualcosa. Si presenterà a casa del magnate, dove troverà pure Sheila. Lo scontro tra le due donne sarà epocale ma saranno soprattutto le parole della bionda a far tremare le trame di Beautiful ma anche lo stesso Bill Spencer. Il padre di Wyatt, Liam e Will non sembrerà indifferente alle confessioni della donna che ha amato per anni.

Beautiful Anticipazioni: Brooke ricorda a Bill del loro passato insieme!

Brooke sarà molto pungente e ricorderà a Bill quanto loro siano stati felici insieme. Logan dichiarerà di essere sempre molto legata a lui e ai ricordi meravigliosi che hanno costruito insieme. Gli rammenterà dei loro matrimoni, delle fughe romantiche e della passione che hanno condiviso ma anche dell’amore che entrambi nutrono per la loro famiglia, per cui sono sempre stati disposti a tutto. La bionda spingerà il suo ex compagno a cacciare Sheila, una persona che per anni ha fatto del male a tutti e che non è degna di stare al fianco di un uomo del suo calibro. La Carter suderà freddo vedendo che il suo innamorato sembrerà cedere davanti a questa accorata dichiarazione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope rivela a Deacon che Sheila e Bill stanno insieme

Bill mostrerà di apprezzare e di essere colpito dalle dichiarazioni di Brooke ma non si lascerà convincere a cacciare Sheila. Lo Spencer chiederà alla Logan di lasciare la sua casa e di farlo immediatamente, rivelandole di non voler cambiare idea e di volere la Carter al suo fianco. Intanto Hope raggiungerà Deacon al Il Giardino e scoprirà che suo padre ha comprato il ristorante ed è pronto a una nuova vita. La ragazza dovrà però informarlo di una notizia che non gli piacerà. Gli dirà che Sheila e Bill si sono fidanzati. Per l’ex barista sarà un duro colpo. La rossa lo avrà davvero dimenticato?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.