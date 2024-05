Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 maggio 2024: Per Steffy e Finn l'incubo continua!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 20 maggio 2024 su Canale5, Steffy e Finn saranno sempre più in tensione per via di Sheila e dovranno informare Li del ricatto di Bill. Ecco la Trama completa dell’episodio

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 20 maggio 2024, alle ore 13.50, Steffy e Finn cercheranno di andare avanti e di non cedere davanti all’incubo Sheila Carter. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi dovranno informare Li del ricatto in cui sono caduti. Per la madre adottiva del dottore sarà l’ennesimo smacco subito dalla sua rivale e andrà su tutte le furie. Intanto Katie sarà in compagnia di Carter a cui non riuscirà a nascondere di essere profondamente turbata per quanto accaduto a casa di Bill.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn pronti a ricominciare

La terribile svolta che ha visto Sheila libera e scagionata da ogni accusa, ha messo Steffy e Finn ko. I due hanno le mani legate e nonostante il desiderio di incastrare la Carter, non possono mettere in pericolo Taylor. La situazione è tutta a favore della rossa, che si sta godendo la sua nuova vita, agiata e protetta. Per la Forrester è suo marito sarà tempo di ricominciare, senza farsi abbattere da quanto accaduto e senza mai abbassare la guardia. Sì è vero che non potranno agire contro la rossa almeno non giuridicamente ma potranno sempre tenerla lontana dalla loro casa. E così faranno.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn informano Li del loro ricatto

Steffy e Finn stanno pian piano informando tutti del subdolo ricatto in cui sono finiti per colpa di Bill. I due racconteranno a Li di essere caduti in trappola e di avere le mani legate. La dottoressa sarà furiosa; ancora una volta la sua nemica è riuscita a farla franca e potrà seminare il panico tra la sua famiglia. La madre adottiva di Finn spererà che le cose si sistemino e maledirà il giorno in cui Sheila Carter ha fatto irruzione nelle loro vite e ha sedotto Jack. L’odio che Li prova per la malefica criminale crescerà sempre di più in lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie spaventata da Bill

Katie è stata cacciata da Villa Spencer e non è riuscita a convincere Bill a tornare dalla parte dei buoni. Il magnate l’ha liquidata in pochi minuti, facendole sapere di essere finalmente felice e di aver trovato una donna che lo ama per quello che è e per quello che è stato, a differenza sua e di Brooke. La piccola Logan sarà molto in ansia e non riuscirà a nascondere a Carter di essere spaventata dal comportamento del suo ex marito, che pensa possa addirittura essere pericoloso per la sua famiglia e per il suo amato Will.

