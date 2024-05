Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 maggio 2024: Liam e Wyatt all'attacco di Bill!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 maggio 2024, su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci dicono che Liam e Wyatt affronteranno Bill nella speranza che almeno loro riescano a convincere il magnate ad abbandonare Sheila. Ma...

Nella puntata di Beautiful in onda il 22 maggio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Liam e Wyatt decideranno di scendere in campo per parlare con Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi non sopporteranno l’idea che il loro padre abbia perso la testa per Sheila e convinti di poter fare qualcosa, si presenteranno da lui. Peccato però che il magnate non avrà pietà nemmeno per i suoi figli e gelerà pure loro rivelando di amare la Carter e di volerla accanto a lui per sempre. Sembra proprio che non ci siano più chance di riportare Dollar Bill sulla retta via.

Anticipazioni Beautiful: Katie teme che Bill sia un pericolo per Will

Il voltafaccia di Bill sta diventando un problema soprattutto per la sua famiglia. Katie è terrorizzata dall’idea che il magnate, con Sheila così vicino, possa diventare un pericolo per suo figlio e intende agire prima che sia troppo tardi. La Logan penserà di tenere lontano Will da suo padre e di impedire che il bambino frequenti la sua casa, evitando così di incontrare e avere a che fare con la Carter. Sarà una decisione molto difficile ma necessaria se vorrà tutelare la salute del più giovane dei rampolli Spencer.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Wyatt in ansia per Bill

La scelta di Bill di stare con Sheila e di salvarla dalla prigione ricattando Steffy, ha lasciato anche Liam e Wyatt senza parole. Come era prevedibile, i ragazzi non potranno credere che il loro padre possa aver perso la testa così tanto per la rossa e abbia voltato le spalle alla famiglia. I due saranno certi che ci sia una spiegazione o meglio un modo per far tornare sui suoi passi lo Spencer, che in questi anni ha fatto passi da gigante diventando un papà attento e disposto a tutto per aiutare i suoi figli, la sua ragione di vita. Bill Spencer è diventato un’altra persona e da uomo spietato e noncurante, si è trasformato in un grande sostegno per tutti e tre i suoi bambini… sino a ora!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam e Wyatt all’attacco di Bill

Convinti che il loro padre possa ancora tornare in sé, Liam e Wyatt si presenteranno a casa sua. I ragazzi vorranno fare leva sul loro ruolo di figli affezionati anzi devoti. Le loro parole però non sortiranno alcun effetto. Lo Spencer senior rivelerà loro di essere felice con Sheila e di non aver alcuna intenzione di cambiare idea e di cacciare la rossa, che lo fa sentire amato e apprezzato per quello che è stato e per quello che è, senza sentire il peso e l’obbligo di cambiare. I giovani Spencer rimarranno gelati da queste rivelazioni e penseranno di aver completamente perso il loro adorato papà. Sarà davvero così? Intanto Steffy e Finn continueranno a provare a riprendere in mano la loro vita come se non fosse successo nulla. Si renderanno però conto che non è facile e non lo sarà mai, dimenticare il loro terribile incubo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.