Beautiful, Anticipazioni Puntate del 19 maggio 2024: Katie cacciata da Villa Spencer. Niente da fare con Bill!

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 19 maggio 2024. Le Anticipazioni degli episodi della Soap di Canale5 rivelano che Bill caccerà di casa Katie, rivelando pure a lei di amare Sheila. Lo Spencer ha ormai fatto la sua scelta!

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 19 maggio 2024, alle ore 14.00, Katie tenterà un’ultima mossa con Bill. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, sconvolta dalle rivelazioni di Finn, proverà a far ragionare l’ex marito. Si presenterà a casa sua con l’intento di capire cosa gli sia successo e per fargli cambiare idea ma quello che otterrà sarà un severo rifiuto da parte del magnate. La bruna, dopo aver ascoltato le dichiarazioni d’amore di Dollar Bill verso Sheila, sarà letteralmente cacciata di casa, senza alcuna possibilità di proferire altra parola. Per la Carter sarà una vittoria schiacciante. Non solo ha visto Taylor e Steffy umiliate ma avrà pure battuto Katie Logan, il grande amore del suo nuovo compagno, che ha occhi solo per lei e che le garantirà una vita agiata e da donna libera.

Anticipazioni Beautiful: Katie non getta la spugna con Bill

La verità è venuta a galla e Katie è crollata. La sorella di Brooke si è sentita in colpa per come sono andate le cose e ha cominciato a pensare che se non avesse rifiutato Bill, quando lui è tornato da lei più e più volte, ora le cose sarebbero molto diverse. La bruna si sentirà in dovere di fare qualcosa per rimediare e penserà di tentare il tutto per tutto. Si dirigerà verso Villa Spencer, dove vorrà parlare faccia a faccia con il suo ex marito, convinta di avere ancora una chance per salvare la situazione. Purtroppo però la conversazione tra lei e Bill sarà ascoltata tutto il tempo da Sheila e riserverà brutte sorprese.

Beautiful Anticipazioni: Bill caccia di casa Katie

Katie non ha mai smesso di voler bene a Bill ma purtroppo quanto successo tra loro – tradimento con Brooke in primis – ha rotto l’idillio amoroso e ora la Logan non riesce più a pensare una vita accanto a lui, come suo marito. La bruna non ha però mai creduto che il suo ex consorte fosse un folle e che potesse arrivare fino ad allearsi e ad innamorarsi di Sheila. Purtroppo dovrà rassegnarsi a questa idea. Bill non solo le riferirà di aver scelto di stare accanto alla Carter e di volerla aiutare e proteggere ma le confiderà di aver trovato in lei l’unica donna in grado di capirlo e di amarlo per la persona che è stata e che è, errori compresi. Sarà un colpo al cuore per la più piccola delle sorelle Logan e si sentirà più che mai colpevole di quanto successo. Non riuscirà però a controbattere come avrebbe desiderato perché il magnate le indicherà la porta e le consiglierà di andarsene immediatamente. Per dimostrarle di aver preso le sue decisioni e che queste non sono discutibili, bacerà la sua nuova compagna appassionatamente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila canta vittoria, ha distrutto pure Katie

Katie sarà cacciata da Villa Spencer e dovrà andarsene con un nulla di fatto e con il cuore spezzato. Non avrebbe mai immaginato che Bill la sostituisse con una donna come Sheila e perdesse così tanto la testa da avvicinarsi a un’assassina. La Logan tornerà da Carter con il terrore negli occhi mentre la rossa canterà vittoria. Vedere prima Taylor e Steffy distrutte e poi Katie, il grande amore dello Spencer, completamente atterrita, le darà una sensazione mai provata prima. Non solo è lei la vincitrice ma ha anche sconfitto i suoi rivali più temibili. Manca solo Brooke all’appello ma vi anticipiamo che presto pure lei si presenterà per tentare l’impossibile.

