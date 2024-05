Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 maggio 2024: Katie è terrorizza da Bill. Lo Spencer farà del male a Will?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 maggio 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Katie rivelerò a Carter di aver paura che la relazione tra Bill e Sheila metta in pericolo Will.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 21 maggio 2024, alle ore 13.50, Katie rivelerà a Carter il vero motivo per cui è così preoccupata per l’atteggiamento di Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci dicono che la Logan confesserà al suo innamorato di non essere gelosa di Sheila e del suo rapporto con lo Spencer ma di essere terrorizzata all’idea che una donna come la rossa possa stare vicino a suo figlio Will. La sorella di Brooke avrà il timore che il suo ex marito, ora che è accompagnato da una criminale, possa diventare un pericolo per il loro bambino e prometterà di proteggerlo a ogni costo, anche se vorrà dire separarlo da suo padre per sempre. Intanto Steffy e Finn cercheranno di riprendere a vivere una vita normale. Riusciranno a farlo nonostante l’incubo che è tornato a tormentarli?

Anticipazioni Beautiful: Katie rivela a Carter di cosa ha veramente paura

Katie è stata cacciata da Villa Spencer e ha capito di non avere alcuna chance di riportare Bill dalla sua parte. Per la Carter è un vero shock e si sente pure un po’ in colpa. In lei si sono ammucchiati una serie di pensieri e ha cominciato a credere che l’avvicinamento tra la Carter e il suo ex marito sia dovuto al suo rifiuto e a quello di Brooke. Ha iniziato a domandarsi se le cose sarebbero andate diversamente se lei avesse dato una speranza allo Spencer e se non gli avesse detto della sua relazione con Carter. La risposta che si darà sarà un sonoro sì e la sua ansia verrà immediatamente notata dal Walton, che le domanderà se i suoi sentimenti per l’ex compagno siano ancora forti e se si senta persa dopo quanto scoperto. Katie si affretterà a rincuorare l’avvocato e a dirgli di non amare più Dollar Bill ma di averne paura e per una buona ragione.

Beautiful Anticipazioni: Katie teme che Bill faccia del male a Will

Katie rivelerà a Carter di aver paura che Bill abbia perso la testa e che la sua relazione con Sheila lo porti a diventare un uomo pericoloso, peggiore di quello che era una volta. La Logan non ha tanta paura per sé e per la sua famiglia ma ne ha soprattutto per Will. Confesserà al Walton di essere terrorizzata dall’idea che suo figlio frequenti la casa di suo padre con una criminale in giro e che il magnate possa mettere in pericolo la vita del loro bambino, per seguire i piani scellerati di un’assassina come la rossa. Insomma Katie avrà paura che possa succedere qualcosa di brutto al suo piccolo, per fortuna lontano da Los Angeles e affidato alle cure di una scuola d’élite.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie allontanerà Will da Bill?

Katie comincerà a riflettere se sia il caso di tenere per sempre lontano Will da Bill. È certa che una simile decisione farà soffrire suo figlio e farà infuriare il suo ex ma per il momento le sembra l’unica soluzione possibile. Con Sheila a Villa Spencer e nel letto del magnate, non c’è altro modo per impedire che un innocente si faccia male. Sia Dollar Bill che la Carter sono pericolosi. Mentre la sorella di Brooke cercherà una soluzione a una questione di sì fatta importanza, Steffy e Finn cercheranno di tornare alla loro vita di sempre. Riusciranno a mettere da parte, almeno per un po’, il terrore di dover affrontare di nuovo il loro peggiore incubo?

