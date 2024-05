Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 maggio 2024: Brooke, Hope e Liam in ansia per Bill. Sheila lo ha fatto impazzire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 24 maggio 2024, alle ore 13.50, Liam, Hope e Brooke cercheranno di capire cosa sia successo a Bill. Nell’episodio vedremo lo Spencer raccontare alla moglie e alla suocera del suo recente incontro con il padre. Il ragazzo rivelerà loro di essere molto in ansia per lui e per le sue decisioni, che si stanno rivelando molto pericolose per tutti in famiglia. Le Logan tenteranno di spiegarsi come mai un uomo tutto d’un pezzo come il magnate, possa essersi fatto abbindolare da una criminale come Sheila e spereranno che Dollar Bill torni quello d’un tempo, ovvero una persona disposta a tutto pur di salvare la sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Liam deluso da Bill

Bill ha gelato Liam e Wyatt rivelando loro di essere innamorato di Sheila e di non aver alcuna intenzione di lasciare la Carter, neanche se sono i suoi figli a chiederglielo. I due ragazzi sono stati cacciati da Villa Spencer e Liam tornerà allo chalet preoccupato come non mai. Il giovane confiderà a Hope e Brooke il risultato del suo faccia a faccia con il padre e confesserà di non essere riuscito a riportare lo Spencer senior sulla retta via. Le due donne saranno in pena sia per lui che per il magnate, di cui non capiranno le mosse.

Beautiful Anticipazioni: Hope, Brooke e Liam in ansia per Bill

Il racconto di Liam lascerà Brooke e Hope senza parole. I tre non riusciranno a capire cosa stia succedendo al magnate e perché abbia perso la testa così tanto per Sheila, da portarlo persino a ricattare Steffy e a prendere di mira Taylor. La situazione sta diventando esplosiva e sia le Logan che il giovane Spencer saranno in ansia per l'imprenditore e penseranno a un modo per intervenire per fermare tutto questo. Sarà Brooke, ve lo anticipiamo, a scendere in campo per risolvere la questione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a scendere in campo

Nessuno, nemmeno Wyatt e Liam, è riuscito a convincere Bill a tornare sui suoi passi e a lasciare Sheila. La situazione è molto preoccupante, visto che la Carter è una donna molto pericolosa e imprevedibile. Brooke sarà molto in ansia per il suo ex marito e penserà di fare qualcosa. Deciderà quindi di scendere in campo per parlare anche lei con il magnate e per far leva sul loro profondo amore, che hanno condiviso per anni e che potrebbe non essere mai del tutto sparito. La bionda non potrà esimersi dal provare a far leva su Dollar Bill e si preparerà per entrare in azione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.